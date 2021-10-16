İl Başkanı Karataş'tan Mevlit Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hayatının örnek alınması noktasında insanlığa daha fazla sorumluluk düştüğünü belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Mübarek gün ve gecelerin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır.

Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Peygamberimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlar insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıtmıştır.

Hayatımızın her anına örnek alınması gereken Peygamberimizin (S.A.V) hak ve adaleti gibi değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bugünlerde, Peygamber efendimizin yolunu takip ederek huzura kavuşabiliriz. Bu manevi gecenin, ruhlarımızın huzur bulmasına, feraha ermesine vesile olması dileklerimle Tüm İslam Âleminin Mevlit kandillerini kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim” İfadelerine yer verdi.

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