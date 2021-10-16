Başkan Yaşar’dan Mevlid Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yaşar, ‘’Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)’in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır’’ dedi.

Başkan Yaşar mesajında; “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyayı şereflendirdiği geceyi idrak etmenin manevi hazzını yaşıyoruz. Mevlidi Nebi, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’ in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür. Peygamberimizin gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. O’nun örnek hayatı, her Müslüman için, alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, İlçemiz, Şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz eder saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

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