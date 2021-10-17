Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber’in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur’an’a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır” dedi.

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Peygamber Efendimizin doğumunu kutlarken, aynı zamanda O’nun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, insan onurunu koruyan ilkelerini, kardeşlik hukukunu, birlikberaberlik, yardımlaşma, adalet anlayışını tekrar hatırlamalıyız. O’nun bizzat Rabbimiz tarafından övülen ahlakıyla ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz. Rahmet elçisi Hz. Peygamberimizin Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Sevgili Peygamberimiz bizlere yüce Allah’ı tanıtan, İslam’ı ve Kur'anı öğreten; son peygamberdir. O rahmet ve sevgi peygamberidir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. ‘Sizden biriniz, beni babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.’ Peygamberimiz Hz. Muhammed’in eşsiz hayatının bilinmesi ve örnek alınması, her insanın yegâne gayesi ve görevi olmalıdır. Çünkü hayatımız, Allah Resulü’nün sünnetine uygun yaşandığında anlam kazanır. Bu vesileyle mübarek Mevlid Kandil’imizi ve yanı sıra bu yıl ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ temalı Mevlidi Nebi Haftamızı kutluyor, bu müstesna gecenin, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.