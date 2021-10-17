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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu: 6-2

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu: 6-2


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Deniz TurgutBB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiAykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 41 Gökhan Kardeş), Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Hasek, Aly Malle (DK. 67 Shala), Süleyman Koç (Dk. 67 Emircan Altıntaş), Novikovas (Dk. 82 Ufuk Budak), Eren Tozlu (Dk. 82 Olanare)ALTINORDU: Ali Emre (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen)Yusuf Yalçın, Volkan Fındıklı, Yusufcan Esendemir (Dk. 56 Feytullah Gürlük), Kürşad Sürmeli, Rahmi Kaya, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz (Dk. 83 Burak İnce), Ahmet Dereli, Ahmet İlhan (Dk. 72 Enis Destan).SARI KART: Yusufcan Esendemir (ALTINORDU)GOL: Dk. 45+5 ve 45+7 ve Dk.76 Eren Tozlu. Dk.51 Hasek, Dk. 73 Shala, Dk. 81 Novikovas (BB. ERZURUMSPOR), Dk. 5 Sami Satılmış, Dk. 45+2 Ahmet İlhan (ALTINORDU)TFF 1´inci Lig 9´uncu hafta maçında BB. Erzurumspor, evinde misafir ettiği Altınordu´yu Eren Tozlu´nun 3, Hasek, Shala ve Novikovas´ın golleriyle 6-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri Sami Satılmış ve Ahmet İlhan´dan geldi. Mavi-beyazlılar ilk defa bir maçta rakip filelere 6 gol gönderdi. Ev sahibi takım maça `bizim şehrimiz´ temalı üzerinde 20 ilçenin haritası bulunan formayla çıktı.MAÇTAN DAKİKALAR5´inci dakikada gelişen Altınordu atağında Sami Satılmış, yaklaşık 20 metreden sert vurdu, top ağlara gitti. 0-1.8´inci dakikada Aykut Demir, kaleci Ali Emren´in kaleden ayrıldığını görünce uzun mesafeli bir şut çıkardı. Kaleye giden topu Ali Emre son anda kornere gönderdi.18´inci dakikada Eren Tozlu´nun düşürülmesinden kaynaklanan faul atışını Novikovas kullandı. Novikovas´ın defansı geçen şutunda kaleci Ali Emre´in yumrukladığı topu defans kornere atarak tehlikeyi önledi.39´uncu dakikada Eren Tozlu´nun pasıyla buluşan Hasek´in sert şutu kaleci Ali Emre´de kaldı.45+2´de Altınordu´nun gelişen kontratağında Ahmet İlhan, savunmanın arkasına sarkarak topu ağlara gönderdi. 0-245+5´te rakip oyuncuları tek tek geçen Süleyman Koç, ceza alanı sağ tarafından orta yaptı. Kale önüne gelen Ali Emre´nin yumrukladığı topa sert vuran Eren Tozlu, takımının ilk golünü attı. 1-2.45+7´de Orhan Ovacıklı´nın kale çizgisi içerisine bıraktığı topu Eren Tozlu ağlara gönderdi. 2-2Maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.İKİNCİ YARI51´inci dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Hasek´in sert şutu ağlara gitti. 3-254´üncü dakikada Aykut Demir, Hasek anlaşmazlığı soncu topu alan Hüsamettin Yener, cezaalanı içindeki Ahmet Dereli´ye pas çıkardı. Ahmet Dereli´nin dokunamadığı top auta gitti.64´ncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Süleyman Koç, karşı karşıya kaldığı kaleci Serhat Öztaşdelen´e topu kaptırdı.73´ncü dakikada BB Erzurumspor´un kullandığı korner atışında kafalardan seken topu kafasıyla son dokunan Shala takımının 4´üncü golünü attı. 4-2.76´ncı dakikada Shala´nın pasıyla cezaalanına giren Eren Tozlu, kaleciyi de çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. 5-2.81´inci dakikada Novikovas, kullandığı faul atışında topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 6-2.BB. Erzurumspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 6-2´lik skorla kazandı. DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-10-17 18:17:15

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