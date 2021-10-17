Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt Aşkale istikametinde seyir halindeki 08 AAJ 634 plakalı otomobil, Aşkale yakınlarında Kop tüneli mevkiinde virajı alamayarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralı şahıs Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 2 kişi Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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