Kaçak avlanan avcılara ceza kesiliyor

Av sezonunun açılmasıyla birlikte kaçak avlanan, kurallara uymayan avcılara büyük cezalar kesilirken tüfeklerine el konuluyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde 16 Ekim’de başlayan Kınalı Keklik, Çil Keklik ve Yaban Tavşanı avı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü 16 ekiple av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. 1617 Ekim tarihlerinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde bölgede 734 avcı denetlendi. Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyon Kararlarına aykırı av yaptığı tespit edilen 33 kişi için toplamda 23 bin 540 lira idari yaptırım kararı ve yasalara aykırı avlanan 9 keklik ve 1 yaban tavşanı için 30 bin 560 liralık tazminat kararı düzenlenirken takoz takılı olmayan 2 av tüfeğine de el konuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kaçak avcılık için 182 numaralı telefon hattı ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın ihbarları önemsenerek Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğümüz, İl Şube Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet birimlerince sıkı bir şekilde kontrol ediliyor” denildi.

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