Kütüphanekolik öğretmen

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütüphanekolik öğretmen

DHA

Kütüphanekolik öğretmen


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı. Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem "47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak" dedi.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası Sedat Emrem, 2018 yılına kadar ücretli öğretmenlik yaptığı Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na kadrolu olarak atandı. Emrem, atandığı yıl sosyal medya üzerinden başlattığı 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle okuluna 4 bin kitaplık bir kütüphane kurdu.
Emrem'in projesi zamanla Erzurum sınırlarını da aşarak Türkiye'nin dört bir yanındaki 18 kente yayıldı ve bu illere kütüphaneler kuruldu. Kitap toplama ve kütüphane kurma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Emrem, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak 17 okula, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu Erzurum Eğitimde Başarıyı Artırma Derneği adına da 30 okul olmak üzere toplam 47 okula başlatılan kütüphane çalışmalarının sürdüğünü belirterek Emrem, hedefinin bu yıl için 100 olduğunu açıkladı.
'ÖĞRETMENLİĞİ ÇOK SEVİYORUM'
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevlendirilen Emrem, "Öğretmenliği çok seviyorum. Başka bir meslek düşünmedim. 2018 yılında kadrolu atandığım okulun kütüphanesi yoktu. Sosyal medyadan başlattığım 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesi adı altında, okuluma 4 bin kitaplı bir kütüphane kazandırdım. Sonra çevre köylere, ilçelere derken sınırları aşıp 18 ilde kütüphane kurdum. Bu kütüphanelere de 40 bin kitap topladım. 225 kütüphaneye de 98 bin kitap gönderdim. 3 yıl içinde 35 kütüphanenin yapımını bitirdim. Kitaplıktan masasına, boyasından badanasına kadar her şeyini kendim yapıyorum. Kitapları raflara dizerken öğrenciler yardım ediyor" dedi.
'ÖĞRENCİLERİN TEBESSÜMÜ YORGUNLUĞUMU UNUTTURUYOR'
Şu an 47 kütüphanenin yapım aşamasında olduğunu ifade eden Emrem, şunları söyledi:
"47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim, 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak. Kütüphaneleri açarken öğrencilerin yüzündeki tebessüm, yaptığım işin ne kadar kutsal ve güzel olduğunu gösteriyor. Böylece bütün yorgunluğumu unutuyorum. Kütüphanede katkısı olmak isteyenler, bana sosyal medyadan ulaşabilir. Yardımları ile kütüphaneleri açmamda bana destek olan sponsor ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'ÇOK GURURLANDIK VE DUYGULANDIK'
Emrem'in son ve 35'inci kütüphanesini kurduğu TOBB Efkan Ala İmam Hatip Okul Müdürü Suat Özaras, "Okulumuzda kütüphane yoktu. Hocamızın gayreti ile çok güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olduk. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz burada bol bol kitap okuyacak. Kütüphanenin yapımı sırasında çocuklarımız heyecanlıydı. Çok gururlandık ve duygulandık" dedi. Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Azranur Alkan ise "Kütüphanenin açılmasına çok sevindim. Her gün buraya gelip kitap okuyacağım. Bizim için çok iyi bir yer oldu. Kitaplar çok güzel. Bizim için bulunmaz bir fırsat" ifadelerini kullandı. DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-10-18 12:22:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı
Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Giy-çık mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor
Kaçak avlanan avcılara ceza kesiliyor
YEREL HABERLER Kaçak avlanan avcılara ceza kesiliyor
Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı
Hüseyin Eroğlu: ”Bireysel hatalardan yediğimiz goller farkı açtı”
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: ”Bireysel hatalardan yediğimiz goller ...
Erkan Sözeri: ”Güzel bir geri dönüşle önemli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Erkan Sözeri: ”Güzel bir geri dönüşle önemli bir ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu: 6-2
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu: 6-2
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 - Altınordu: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 6 - Altınordu: 2
Kızakçılar nefes kesti
YEREL HABERLER Kızakçılar nefes kesti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu ...
Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı
İbrahim Erkal’ın hayatını anlatan ‘Ömrüm’ isimli belgesel annesini duygulandırdı
YEREL HABERLER İbrahim Erkal’ın hayatını anlatan ‘Ömrüm’ isimli ...
Başkan Yaşar’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Mevlid Kandili mesajı
Hırsızların çaldığı kablo ve inşaat malzemelerini satın alan hurdacılar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızların çaldığı kablo ve inşaat malzemelerini ...
İl Başkanı Karataş'tan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karataş'tan Mevlit Kandili mesajı
Tekerlekli kızaklarla kıyasıya yarış
YEREL HABERLER Tekerlekli kızaklarla kıyasıya yarış
Karnavas'ta büyüleyen sonbahar
YEREL HABERLER Karnavas'ta büyüleyen sonbahar
Erzurum’da 9 ayda 5 bin 894 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 9 ayda 5 bin 894 konut satıldı
Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, erkeklerde üzüldük
YEREL HABERLER Curlingde karışık çiftler ve kızlarda sevinirken, ...
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor Merkezde 650 köpek ve 115 kedi bulunuyor Erzurum Büyükşehir bünyesindeki merkezde yıllık 150 ton mama kullanılıyor Veteriner Hekim Bilal Çoruh: “Erzurum soğuk memleket olduğu için yüksek konsantre yemlerle hayvanlarımızı besliyoruz”
YEREL HABERLER Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.