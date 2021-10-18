Turkovac aşısı Erzurum’da ilk gönüllüsüyle buluştu

Covid19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac ilk gönüllüsüyle bugün buluştu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yerli Covid19 aşısı için Faz3 çalışması geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Turkovac aşısı bugün ilk gönüllü vatandaşa uygulandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Turkovac'ın Faz3 çalışması geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bugün ise Turkovac, Erzurum’da ilk gönüllüsü olan Kemal Öksüz (33) isimli bir vatandaşa uygulandı. Erzurum’da Turkovac aşısını ilk olmaktan gurur duyduğunu belirten Öksüz ise, “Turkovac aşısına ENabız üzerinden başvuru yapıldığını duyunca hemen başvuru yaptım. Daha sonra buraya gelerek aşımı oldum. Ayrıca bu aşıyı Erzurum’da ilk benim olduğumu öğrendim. İlk olmakta bana ayrı bir gurur verdi. Yerli aşımıza tamamen güveniyorum hiçbir tedirginliğim yok” dedi.

Öte yandan Türkiye, 2 yıla yaklaşan Covid19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli aşı üretim çalışmalarını da başlattı. Yerli aşının ilk aşaması olan Faz1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başlatıldı. İlk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz2 çalışmasında ise aşıyla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz3 çalışmaları da devam ediyor.

Erzurum’da uygulanmaya başlayan Faz3 Turkovac aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, “Turkovac Faz3 çalışmaları şehir hastanemizde 15 Ekim'den itibaren başlamış bulunmaktadır. Faz3 çalışmalarında vatandaşlarımız ENabız üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular yapıldıktan sonra biz bir değerlendirmeye alıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda da Covid19 geçirmemiş olmalı, iki doz Sinovac aşısı olması gerekiyor. 1859 yaş arasında olması gerekiyor, son olarak olmuş olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Bu değerlendirmelerden geçen vatandaşlarımız hastanemizde Turkovac aşısını olabiliyorlar. Kars, Ardahan ve Bayburt’tan da ENabız üzerinden randevu alabilirler şehir hastanemiz için. Diğer illerimizden de Turkovac aşımız için talepler almış bulunuyoruz. Şehir dışından gelen başvurularımız ayrı bir ekibimiz tarafından değerlendiriliyor” açıklamalarında bulundu.

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