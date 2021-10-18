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Palandöken Gençlik Merkezi tarafından ‘Tarihimizi Görüyoruz’ adlı gezi düzenlendi

İHA

Palandöken Gençlik Merkezi tarafından ‘Tarihimizi Görüyoruz’ adlı gezi düzenlendi

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi tarafından Erzurum’un tarihi mekanlarına bir günlük ‘Tarihimizi Görüyoruz’ adlı gezi düzenlendi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi tarafından organize edilen ‘Tarihimizi Görüyoruz’ etkinliğinde gençlik liderleri ve gönüllü gençler Erzurum’un tarihi yerlerini gezerek, tarihi mekanları tanıma şansı buldu. Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin tarih yolculuğu oldukça yoğun geçti. Palandöken Gençlik Merkezi tarafından organize edilen 'Tarihimizi Görüyoruz ' adlı programla ilgili konuşan Gençlik Lideri Fırat Ceyhan, “Gençlik merkezi gönüllüleriyle ‘çok gezen mi bilir, çok okuyan mı ?’ Sorusunu tarihi yerleri gezerek cevaplamaya çalıştık. Oldukça yoğun ve tarih bilinci bakımında faydalı bir gezi oldu” dedi.
Ceyhan, bu tür organizasyonda her zaman kendilerinin yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muamer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memed Gözütok’a teşekkür ettiklerini söyledi. Gönüllü gençler de Erzurum GSİM sayesindeki kentteki tarihi yerleri yakından görüp tanıma şansı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

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