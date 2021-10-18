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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karataş’tan Muhtarlar Günü mesajı

İHA

Başkan Karataş’tan Muhtarlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Muhtarlık görevinin devletimizin vatandaşa uzanan en yakın eli olduğunu söyleyen Başkan Karataş, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği nokta olup fedakârlık isteyen zor bir iştir. 1829 yılından bu yana vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynayan, seçimle iş başına gelmiş, kamu yönetim zincirinin ilk halkası muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Vatandaşa götürülen hizmetin en önemli parçası olan, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum.”

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