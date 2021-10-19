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Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki Aydemir: ‘Bu ifadeler bir genel başkana yakışır mı? ‘ Aydemir CHP’li belediyelerde yaşananlara dikkat çekti Aydemir sordu: ‘Nereye varmak istiyorsunuz? ‘

İHA

Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki Aydemir: ‘Bu ifadeler bir genel başkana yakışır mı? ‘ Aydemir CHP’li belediyelerde yaşananlara dikkat çekti Aydemir sordu: ‘Nereye varmak istiyorsunuz? ‘

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratları, memurları tehdit eden ifadeleri olduğunu, siyasetin, bu nedenle nitelik kaybettiğini söyledi.
‘Bu İfadeler Bir Genel Başkana Yakışır Mı?’
Siyasetçinin, diline dikkat etmesi, bulunduğu zemini bilmesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Demokrasi zemininde demokrasi ile taban tabana zıt düşen ifadeler kullanmak bir partinin genel başkanına yakışır mı?" diye sordu.
Aydemir Siyaset Diline Dikkat Çekti
‘Siyasette kıvamı, niteliği, kaliteyi yükseltecek siyasetçinin ifadeleridir, duruşudur, tavrıdır, tarzıdır. diyen Milletvekili Aydemir, ‘CHP genel başkanının ifadeleri var, bürokratları memurları tehdit eden ifadeleri var. Özellikle de bugünü milat olarak görüp, 18 Ekim'den sonrası için bir tehdit zemine yayan ifadeleri var. Bundan dolayı kıvam kaybediyoruz. Siyaset nitelik kaybediyor. Siyasetçiler kullandıkları dile daha çok dikkat etmeli, daha özel ifadeler kullanmalı. ‘ kaydını düştü
Aydemir Devlet Memurlarına Sahip Çıktı
Devlet memurlarının, hukukun çizdiği çizgiye göre hareket ettiğini belirten Aydemir, "Devlet memurlarını tehdit ederek nereye varmak istiyorsunuz? Bir korku imparatorluğu oluşturulmak isteniyor. Önce 'siyasi cinayetlerden bahsediyorsunuz, toplumu endişeye sevk ediyorsunuz. Yetmiyor, daha mikro düzeye iniyorsunuz; bürokratları, memurları tehdit ediyorsunuz. Sebep şu; nitelik, program, plan, toplumun önüne koyabilecekleri bir vizyon yok. Bunların zihinlerinde demokrasi diye bir şey yeşermemiş." ifadelerini kullandı.
CHP’li Belediyelerin Durumu
TBMM’deki basın toplantısında CHP’li belediyelerde yaşananlara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, kazandıkları belediyelere iyi bakın. Oralarda tam da Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri yapılıyor. Memurlara, çalışanlara kan kusturuluyor.’ dedi.
Terörle Mücadele ve CHP’li Belediyelerde Yaşananlar
Türkiye’nin terörle ciddi ve tarihi bir mücadele verdiğini, terör odaklarının yok olma sürecine girdiğini belirten Milletvekili Aydemir, bazı CHP’li belediyelerin teröristlere arka çıktığını kaydetti. Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemiz Terörle Mücadele veriyor. Uzun yıllara sari bir mücadeledir bu. Özellikle 2016'dan sonra amansız bir mücadele ile yok etmişiz terör odaklarını, ama CHP'li belediyeler kanalıyla bunlar yeniden yeşertilmeye çalışılıyor. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı şeylere bakın, teröristlere adeta kucak açmışlar, salonlarını açmışlar, istedikleri gibi kullansınlar diye. O zeminden Öcalan'a özgürlük naraları atılıyor. Öcalan kimdir? Bir zalim, bütün bir millete zulmeden bir zalim terörist başı. Çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı, kadın, kız demeden katleden bir zalim. ‘ diye konuştu.
CHP’nin HDP İle İttifakı
2023 seçimleri öncesinde CHP ile HDP arasındaki ittifak oluşturulma çabalarına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘HDP'nin ittifak şartını duyuyoruz, kanımız kuruyor. Böyle bir şey olur mu? CHP’ye ittifak şartı şu; Öcalan'a özgürlük. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyor. Çünkü müttefikleri de zaten bunu kabul etmiyor. O ne yapıyor, tehdit ediyor, şantajda buluyor. Bu millet bunları görüyor, gördüğü için de bunlara teneffür ile yaklaşıyor, bunların hiçbir zaman sözlerinin sahici olmayacağının netleştiğinde görüyor. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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