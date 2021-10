Deneyimli öğrencilerden Erasmus sunumu

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus değişim programına ilişkin deneyimli olan öğrencileri Erasmus yapmak isteyen öğrencilerle buluşturdu.

Erasmus değişim programıyla ilgili sunum gerçekleştiren öğrenciler; Erasmus Programından K107 ile K103 ülkelerinin avantajlarına, değişim programı kapsamında verilen hibe desteğinden alınması gereken oturma iznine kadar birçok konuda bilgi verdi.

Avrupa ülkelerinde öğrenim görmek için burs sağlayan program kapsamında Arnavutluk, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelere seyahat eden öğrenciler, sunum kapsamında deneyimlerini aktardılar. Etkinlik kapsamında her bir öğrenci gittikleri ülkenin kültüründen, dilinden ve yaşayış biçiminden bahsederken aynı zamanda değişim programı kapsamında verilen hibe ile nasıl yaşanması gerektiğine de değindiler.

Öğrencilerin Karşılaşabilecekleri Sorunlardan Bahsedildi

Erasmus yapmak isteyen öğrencilerin en çok zorlandığı evrak süreci konusu olan pasaport, vize, kabul mektubu ve Erasmus İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) konusunda bilgi veren öğrenciler, öğrenim protokolü ile staj imkânından ayrıntılı bir şekilde bahsettiler.

Erasmus söz konusu olduğunda en önemli tecrübenin, kültürel etkileşim olduğunu söyleyen öğrenciler: "Erasmus'un en can alıcı noktası kültürel etkileşimdir. Erasmus boyunca, Çin'den Brezilya'ya kadar, dünyanın en uzak köşelerinden dahi arkadaş edinerek kişisel gelişimimize katkı da bulunduk. Böyle bir imkânı başka yerde bulmanız mümkün değil. Bulunduğunuz ortamdaki herkesin farklı milletten olduğu böylesi bir oluşum kaçırılmaması gereken bir fırsat” dediler.

Erasmus sınavı, staj ve konaklama için yer bulma, vize işlemleri gibi süreçlerin büyütülmemesi gerektiğine değinen öğrenciler, yeni yerler keşfetmenin her şeye değdiğini ifade ettiler.

Daha birçok bilginin paylaşılmasıyla devam eden program sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

