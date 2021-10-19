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Horasan’da Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahana açılışı Büyükşehir’in ilçelerde de sürdürdüğü yatırım seferberliği devam ediyor

İHA

Horasan’da Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahana açılışı Büyükşehir’in ilçelerde de sürdürdüğü yatırım seferberliği devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Horasan ilçesinde inşa ettiği canlı hayvan pazarı ve mezbahayı düzenlediği törenle hizmete açtı. Horasan ilçesi Kırıkyolu Caddesinde hizmete giren tesisin açılışına yoğun ilgi gösterildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, çiftçi ve besiciler söz konusu yatırımdan ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizde güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla 7 yılda tarım ve hayvancılığın gelişimi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya da devam etmekteyiz” dedi.
“Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Erzurum’da hayata geçirdiğimiz etkin projeler sayesinde 500 bini aşkın hektarlık tarımsal alanda bölgemiz ve şehrimizin kaynaklarını modern ve teknolojik yöntemlerle değerlendirmekteyiz” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bugün gelinen noktada ‘Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak’ diyerek sektöre adeta can simidi oldu. Sılaj makinelerinden taşıma römorklarına, ekim makinelerinden taş toplama makinelrine, pancar posası paketleme makinesinden, sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makinelerine Erzurumlu üreticilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyemiz, Erzurum’da tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişime büyük katkı sundu ve sunmaya da devam ediyor. Biz, Erzurum’a tarım ve hayvancılıkta yeniden cazibe kazandıracağımızı ifade ederken, işte tam da bundan bahsediyorduk.”

“Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm arazi bırakmayacağız”
Başkan Sekmen, “Kararlıyız, kurduğumuz filomuz sayesinde Allah’ın izniyle Erzurum’da ekilmemiş bir tek dönüm arazi bırakmayacağız” diye konuştu. Erzurum’daki tarım ve hayvancılık sektörünün Büyükşehir Belediyesinin ortaya koyduğu yatırım seferberliğiyle adeta zirveye ulaştığını bildiren Sekmen, şu kaydı düştü: “Son 7 yılda gerçekleştirilen her bir yatırım bölge ve kent çiftçisine adeta umut oldu. Tarım ve hayvancılık sektöründe ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli projelerle sektörel büyümede önemli ivmeler yakaladık. Bilindiği gibi Erzurum, Türkiye’nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir. Bizler ilk önce sektörün olmazsa olmazı olan meraların nasıl daha işler bir hale getirilebileceğini düşünerek gölet yapımına ağırlık verdik. Bilindiği gibi hayvancılık sektörü meraya dayalıdır. Bir Türkiye rekoru kırarak 450 gölet inşa ettik. Bugün gelinen noktada aldığımız istatistiklere de baktığımızda şehrimizdeki et ve süt verimi arttı. Su ihtiyacı hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Meralarımızdaki bitki çeşidi ve arıcılık faaliyetleri de göletlerle birlikte arttı.
Bunda kuşkusuz il genelinde oluşturduğumuz göletlerin de büyük bir payı var. İnşallah bu sektörün gelişimi için çiftçilerimize destek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaz kış demeden her türlü arazi şartlarına rağmen gölet yapımına aralıksız devam edeceğiz. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil ve modüler mezbahalar, hayvan gölgelikleri, Arıcılık, Embriyo Transfer Merkezi, Damızlık Dana Üretim Merkezi, 20 bin sıvat dağıtımı, 250 sulama tesisi ve daha sayamadığım daha birçok yatırımla Erzurum tarım ve hayvancılıkta da adeta şaha kalktı.”
Konuşmaların ardından dev tesisin açılışı yapıldı, davetliler Horasan Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahayı gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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