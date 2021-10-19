Pasinler kaplıcalarına yeni vizyon Başkan Ahmet Dölekli: “Türkiye’nin termal başkenti olmaya adayız”

Erzurum’un Pasinler ilçesinde termal turizm merkezi olan Hasankale Termal Kampüsü; 5 adet termal tesisi içeren ve ülke genelinde termal turizmin uğrak noktalarından bir tanesi olmaya hazırlanıyor.

7/24 kadın ve erkek misafirlere hizmet veren 2 Büyük Kaplıcası; 32 odası ve 9 aile kabiniyle konforlu konaklama imkanı sağlayan Termal Kale Oteli ve 12 adet ultra lüks banyosu bulunan Pasinler Termal Aile Banyoları, Pasinler’i Doğu Anadolu Bölgesi’nin termal turizm merkezi haline getiriyor.

Termal Kale Otel, Tesis, 32 odası ve 9 termal aile banyosu ile misafirlere hizmet vermektedir. Konaklama dâhilinde açık büfe sabah kahvaltısı veriliyor. Misafirlere sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa (1’er saat) termal aile kabinlerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlanıyor. Tesislerde ayrıca tesiste fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti de veriliyor.



Hasankale Termal Kampusu içerisinde yer alan ve Termal Kale Otele 50 metre mesafedeki Pasinler Termal Aile Banyolarının 12 adet termal aile banyosu ile saatlik ya da gecelik olarak kiralanarak 7/24 hizmet verdiğini dile getiren Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, “Termal tesislerimizde kullanılan şifalı sular karbonatlı, klorürlü, sodyumlu ve karbondioksitli bir muhteviyata sahiptir. Sıcaklığı 3945 C arasında değişmektedir. Kaplıca sularımızdan içilerek ve banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. İçilerek kullanıldığında safra kesesi, karaciğer, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde fayda sağlamaktadır. Romatizma, sinir ve kas yorgunluğu, çeşitli sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme gibi rahatsızlıkların tedavisi için banyo kürleri uygulanmaktadır” dedi.

Başkan Dölekli, Türkiye’nin Termal başkenti olmaya aday olduklarını ifade ederek, “Otelimizi beş yıldızlı hale getirdik. 70 kişiye hizmet edebilecek kapasiteye getirildi. Kaplıcalarımız bir çok hastalığa iyi geliyor. Aile kabinleri yeniden yapıldı. Büyük kaplıcamız vardı kadınlara ve erkeklere dönüşümlü olarak hizmet veriliyordu. İkinci bir kaplıca inşa ederek bu dönüşümü ortadan kaldırdık. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı kaplıcalarımız oldu. Mevcut suyumuzu artırmak daha sıcak su sağlayabilmek için yeni bir sondaj ihalesi yaptık. 1.5 ay içerisinde yeni bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. 800 metreden daha sıcak ve daha kaliteli bir su çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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