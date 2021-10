Erzurum’da 19 Ekim Muhtarlar Günü Vali Memiş, çalışmaları muhtarlarla değerlendirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik Münir Akkaya Toplantı Salonunda muhtarlarla buluşan Vali Memiş, görev yaptığı süre boyunca yapılan çalışmaları anlattı. “3 temel sektörde önemli çalışmalar yaptık.” diyen Memiş, “2 OSB’de inşaatı devam eden yapılarla birlikte 15 adet fabrika kurduk. Şu an için bin kişi istihdam ediliyor.” şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, “3 temel sektörde önemli çalışmalar yaptık. 2 OSB’de inşaatı devam eden yapılarla birlikte 15 adet fabrika kurduk. Tarım ve hayvancılık alanında 5 bin çiftçimize valilik bütçesinden yem bitkisi tohumu dağıttık. Büyükbaş hayvan sayısında 150 bin artış sağladık. Sütün değeri 1 lira iken, şimdi çiftçi sütünü 3 liradan toplama merkezine veriyor. Palandöken dağına 74 odalı bir ve otel yaptık. Tortum Şelalesi’ni yeniledik, Narman Peri Bacaları’na iki katlı bir tesis yaptık. ” dedi.

Organize Sanayi Bölgesini kalkındırmak için yeni arsa arayışında olduklarını ifade eden Memiş, “Yatırım yapacak iş insanlarına biz fabrika verelim sizin sermayeniz cebinizde kalsın. İş insanlarımızdan tek isteğimiz ise istihdam sağlamaları. Böylelikle vatandaşımıza iş kapısı açmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Büyükbaş hayvan sayısında 150 bin artış sağladık”

Tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Memiş, 5 bin çiftçiye valilik bütçesinden yem bitkisi tohumu dağıtıldığını söyledi.

Büyükbaş hayvan sayısında bir milyon olan hedeflerini hatırlatan Memiş, şöyle devam etti:

“Bir milyona ulaşarak, Türkiye’de bir numara olmak istedik. 150 bin artış sağladık. Burası ayrıca bir damızlık merkezi. Her yıl birlerce damızlık büyükbaş şehir dışına çıkıyor. Bunları kattığımızda hedeflediğimiz rakama ulaştığımızı düşünüyorum. Bir başka konu ise Soğuk Süt Zinciri Projesidir. Daha öncesinde sütün değeri 1 lira iken, şimdi çiftçi sütünü 3 liradan toplama merkezine veriyor. Bizim gayemiz çiftçimizin para kazanmasıdır. Ticaret Odasının kurduğu şirketle merkeze yakın ilçelerde sütlerimiz toplanarak değer kazanıyor. Erzurum sütüyle bir marka olacaktır. Bizler Türkiye’nin en iyi meralarında beslenen hayvanların sütünü topluyoruz. Gittiğim her yerde çiftlikleri ve ahırları dolaşıyorum. Hayvan sayısının artmasından büyük bir keyif alıyorum.”

“Tortum Şelalesi’ni yeniledik, Narman Peri Bacaları’na iki katlı tesis yaptık”

Turizmde de önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Memiş, “İçişleri Bakanlığımızın sayesinde 74 odalı bir otel inşa edildi. Bunun yanında yeni otellere öncülük yaptık. Mevcut otellerimizde büyük paralar harcayıp, kendilerini yeniledi. Palandöken dağı, Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve destekleriyle adeta yeni bir çehreye büründü. Bunun yanında Tortum Şelalesi’ni bir proje ile yeniledik, Narman Peri Bacaları’na valilik bütçesinden iki katlı bir tesis yaptık.” diye konuştu.

Vali Memiş, hizmetlerin yapımı noktasında en büyük desteğin Erzurum milletvekillerine ait olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Memiş, konuşmasının ardından muhtarlara söz verdi. Muhtarlardan gelen talepleri dinleyen Memiş, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.