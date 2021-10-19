Kullanılmayan binanın çatısında yangın Binanın çatısında çıkan yangında alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor

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Erzurum’da kullanılmayan bir binanın çatısında yangın çıktı.

Erzurum’da Ali Ravi Caddesi’nde bulunan İller Bankası’nın eski binasının çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler ve dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yetkililer tarafından binanın boş olduğu belirtildi.

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