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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye’de “Muhtarlar Günü” buluşması

İHA

Aziziye’de “Muhtarlar Günü” buluşması

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Ekim Muhtarlar Gününü muhtarlara ayırdı.
Merkezle birlikte 72 mahallenin bulunduğu Aziziye’de, muhtarlarla birlikte saha gezisine çıkan Başkan Orhan, özel misafirlerine Termal Seralar, Termal Aquapark, Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkını gezdirdi. AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun’un da katıldığı saha gezisinin sonunda muhtarlar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın onurlarına verdiği yemeğe katıldı.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, muhtarları sadece yerel yönetim sisteminin bir parçası olarak tarif etmenin yetersiz kalacağını belirterek, “Onlar bizim yol ve mesai arkadaşımız. Onlar bizim rotamız, pusulamız ve yol haritamız. Onlar hafızamızı, onlar gücümüzü, enerjimizi ve sinerjimizi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.
Muhtarların ilk durağı termal seralar
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Ekim Muhtarlar Günü programı kapsamında bir araya geldiği muhtarlara önce Termal Seraları gezdirdi. Ilıca’da kurulumu devam eden seralardaki çalışmaları yakından gören Aziziyeli muhtarları bizzat bilgilendiren Başkan Orhan, söz konusu yatırımın ilçe için bir model teşkil edeceğini dile getirerek, “Aziziye’miz çok yakın bir zamanda seracılığın merkezi haline gelecek. Çünkü termal seralarımız, ilçemizdeki üretim potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serecek” diye konuştu.
Muhtarların seracılıkla ilgili olarak yönelttikleri soruları da yanıtlayan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’nin tarımsal üretim anlamında en merkezi bölgelerden birisi olduğuna dikkati çekerek, “Biz bu seralarda aylık 25 ton domates üretimi yapacağız. Öyle bir zaman gelecek ki, seracılık, ilçemize bağlı köylerimizin de ilgi alanı ve geçim kaynağı olacak. Ve o zaman hiç de uzakta değil” dedi.
Termal Aquapark’ı da gezdiler
Muhtarlarla birlikte çıktığı saha turuna Doğu’nun ilk ve tek Termal Aquaparkı ile devam eden Başkan Orhan, yakında hizmete açılacak olan tesisi özel konuklarına gezdirdi. Aziziye’ye özel sektör yatırımı olarak kazandırılan tesisi, termal suların ekonomik değere dönüştürülmesi noktasında atılmış en somut adım olarak değerlendiren Başkan Orhan, söz konusu yatırım sayesinde sadece Erzurum’dan değil, bölge illerinden bile insanların akınakın Aziziye’ye geleceğini duyurdu.
Aziziyeli muhtarlar, hayranlıkla gezdikleri tesisten sonra soluğu Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’nda aldı. Açılışı geçtiğimiz ay yapılan ve alanında Erzurum’un büyük tematik parkı olan yatırımı hep birlikte gezen muhtarlar, Aziziye Belediyesi’nin yatırım seferberliğine tam puan verdi.
“Muhtarlar bizim diğer yarımız”
Saha gezisinin ardından muhtarlarla onurlarına verilen yemekte bir araya gelen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, burada yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetim örgüsü içerisindeki konumuna dikkat çekti. Muhtarlarla sürekli işbirliği ve uyum içerisinde çalışmanın başarıya giden yolun ta kendisi olduğunu vurgulayan Orhan, “Yerel yönetim sürecinde muhtarlarımız hizmet çarkının en kuvvetli dişlilerini oluşturur. Dolayısıyla muhtarlarımız yerel yönetimler olarak bizim diğer yarımız, en güçlü yanımız ve ilçemizin yarınlarını inşa ettiğimiz bu makamlarda en kıymetli yol arkadaşlarımızdır” şeklinde konuştu.
Öte yandan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla organize edilen program için teşekkür eden muhtarlara Başkan Orhan da çeşitli hediyeler sundu.

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