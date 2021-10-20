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Aydemir: ‘Özdemir Bayraktar Milli kahraman’ Aydemir’den 10 ülke büyükelçisine sert tepki Aydemir: ‘Ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek?’ Aydemir Aila İzzet Begoviç ve Çukurca Şehitlerini rahmetle andı Aydemir: ‘Biz hep hakkı, adaleti üstün tutacağız’

İHA

Aydemir: ‘Özdemir Bayraktar Milli kahraman’ Aydemir’den 10 ülke büyükelçisine sert tepki Aydemir: ‘Ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek?’ Aydemir Aila İzzet Begoviç ve Çukurca Şehitlerini rahmetle andı Aydemir: ‘Biz hep hakkı, adaleti üstün tutacağız’

AK Parti Milletvekili Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhtarlar Gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, Büyükelçilerin hadsiz açıklamalarına tepki verdi, Çukurca Katliamı yıl dönümünde şehitleri rahmetle yad etti, Özdemir Bayraktar’ın elim kaybı karşısındaki hüznü paylaştı ve Bosna Hersek'in 'Bilge Kralı’ Alia İzzetbegoviç’i vefatının 18’inci yıldönümünde rahmet ve şükranla andı. Aydemir, ihracatta yakalanan başarıyı da gündeme taşıdı.
Büyükelçilerin Hadsiz Yaklaşımlarına Sert Tepki
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, başta ABD olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisinin "had bilmez bir yaklaşım" sergilediğini söyledi.
Milletvekili aydemir, ‘Alil demek düşük demek küçük demek basit demek, alil kelimesi bunu ifade ediyor. Alil bir yaklaşıma dikkat çekmek istiyorum, düşük bir yaklaşıma dikkat çekmek istiyorum, Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisinin hadsizliğine, had bilmezliğine dikkat çekmek istiyorum. Bunlar edepsizliği zirve noktalara taşıyan bir hali şu anda resmediyorlar. Edepsizlik yaptıkları Terbiyesizlik. ‘ dedi.
‘Sizin ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek’
Söz konusu büyükelçilerin, hadsizliği zirve noktalara taşıyan bir hali resmettiklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, "Bu büyükelçiler bağımsız bir ülkenin, bağımsız hukukuna müdahale girişiminde bulunuyorlar. Bunlar bu hale eskiden alışmışlardı. Direktif verirlerdi, direktif verdikleri ülkelerde o direktife göre işlerlik kazanırdı, ona göre karar verirlerdi. O hal yok artık. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülke var. Bu devletin mahkemeleri neye karar vereceğini çok iyi bilirler. Çizilen hukuki kurallar neyse ona göre hareket ederler. Bu ne hadsizlik, bu ne terbiyesizliktir. Sizin ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek." diye konuştu.
‘Gitsinler kendi ülkelerindeki hukuksuz işlere baksınlar’
Milletvekili Aydemir, büyükelçilerin açıklamalarını "terbiyesizlik" olarak nitelendirdi. Açıklamaları, milletçe kınadıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "O büyükelçiler gitsinler kendi ülkelerindeki hukuksuz işlere baksınlar. Her birinin ülkesinde zulüm cari, zulüm. Bunlar kıtalar ötesinden gelip Irak'ta zulmü cari kılan ülkeler. İnsanları yargısız infaz eden ülkeler bunlar. Edepsizce gelip Türkiye'nin iç hukukuna müdahale edebiliyorlar. Eski Türkiye yok, daha bunu da anlayamadılar. İşte bunlardır dünyada düzeni bozanlar. Türkiye'nin dik duruşu, adaletten, haktan yana yaklaşımı rahatsız ediyor bunları. Bu ülkede kim suç işlerse karşılığını görecektir, görmesi de lazımdır. Biz 'Adalet mülkün temelidir' anlayışının siyasetteki temsilcileriyiz. Siz önce gidin ülkenizdeki o rezil hukuk halini temizleyin."
Çukurca Şehitleri
Basın toplantısında Çukurca’da 19 Ekim 2011’de bölücü hainler tarafından şehid edilen 24 askeri rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, hainleri lanetledi. Bu ülkede etnik kimlikleri sebebiyle kimsenin birbiriyle problemi olmadığı, kardeşlik, birlik ve dirliğin esas kılındığını belirten Milletvekili Aydemir, bölücü vatan hainlerinin Kürt çocukları okula gitmesin diye okulları yaktıklarını, bu insanların hayatlarını zulme çevirmek için yolları bombalayıp, köprüleri yıktıklarını hatırlattı. Milletvekili Aydemir, Türk Hukuk sistemine müdahale etmeye kalkışan Büyükelçilerin bu zulümler karşısında yıllarca sessiz kaldıklarını, tepki vermediklerini belirterek, ‘Hainlerin kalemşörleri, arkadan bu teröristleri destekleyenler hukukta hesap vermeye başlayınca, hesap verir hale gelince şimdi ona tepki veriyorlar. Haddinizi bileceksiniz. ‘ dedi.
İhracatta Rekor Düzey
Basın toplantısında ihracat rakamına vurguda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Yatırım ortamını iyileştiren Ak Parti en zor zamanlarda dahi, Cumhuriyet tarihinin en zirve ihracatıyla rekorlar kırmaya devam ediyor.’ kaydını düştü.
Milletvekili Aydemir, ‘Bugün Ticaret Bakanımızın açıkladığı bir veri var. Bütün cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa ihracatta 100 de birin üzerinde dünya ihracatına katkısı olmuş Türkiye’nin. Muhteşem, doruk bir rakam. Binde 43’lerden almışız, yüzde birler seviyesine getirmişiz. Kim getirmiş, AK Parti kadroları. Ve zeminde üreten insanlarımız. Yatırım ortamını iyileştirirseniz, yatırım ortamını düzgün hale getirirseniz işadamını, ihracatçıyı, ithalatçıyı, ticaret zemininde yer bulmuş olanların önünü açarsanız bizim insanımızın yapamayacağı güzellik yoktur. Geldiğimiz nokta bunu ifade ediyor.’ diye konuştu.
Özdemir Bayraktar Milli Kahramanımız
Milletvekili Aydemir Basın toplantısının önemli bir bölümü Ahirete irtihal eden İHA ve SİHA’ları imal ederek Türk Savunma Sanayisinde çığır açan Özdemir Bayraktar’a ayırdı.
Milletvekili Aydemir, ‘Bizim insanlarımızın yapamayacağı bir şey yoktur derken bir bayrak isim Özdemir Bayraktar, söylerken yüreğim kabarıyor darı bekaya uğurladık, vefat etti milli bir kahraman. Ailesinin, Türk Milletinin başı sağ olsun. ‘ dedi.
Atsız’ın Dizeleriyle Anma
Milli Kahraman merhum Özdemir Bayraktar için Atsız’ın Kahramanlık şiirinden notlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘Dünya Durdukça ismi duracak Özdemir Bayraktar’ın, evlatlarının Haluk Bayraktar’ın, Selçuk Bayraktar’ın. Onlar bayrak isimler oldular. Türk milleti için çok özel anlam ifade ediyorlar. Vefatından duyduğumuz tesettürün sınırı yok. Mekanı cennet olsun. Ve ben o milli kahramanımız için Atsız’ın dörtlüğüyle ile bir kayıt düşmek istiyorum. “Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından/Koşar adım gitmeli onların arkasından./Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından/ İleriye atılmak ve sonra dönmemektir/ Yırtıcılar az yaşar uzun sürmez doğanlık/ Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık/ Adsız şansız olsa da en büyük kahramanlık/ Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.’
Rahmet olsun ruhuna.’ dedi.
Alia İzzet Begoviç’in Yazdığı Destan
Basın Toplantısının diğer bir bölümünde Vefatının 18’inci yıldönümü dolayısıyla Alia İzzet Begoviç’i anan Milletvekili Aydemir, Onun verdiği destansı mücadeleyi dile getirdi. Milletvekili Aydemir, ‘Aliya İzzetbegoviç. Avrupa’nın ortasında imansızlara, vicdansızlara, hukuk tanımayanlara, insanlık düşmanlarına bayrak açmış birisi. Onun da bugün darı bekaya uğurlanışının yıldönümü. Onu da rahmet ve minnetle anıyor ve diyoruz ki; dünya durdukça İzzetbegoviçler duracak Onların isimleri en yukarıda kalacak. Bayrak isimler Bayrak. Yıldız isimler onlar. Onlar önümüzü açıyorlar. Bu milletin önünü açıyorlar. Ümmetin önünü açıyorlar. O yüzden unutulmayacaklar. Onu da vefat yıldönümünde rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ve şunun altını özellikle çiziyorum; dünya bir araya gelse, biz hakkı, adaleti üstün tutacağız, ucunda ne olursa olsun.’ diye konuştu.

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