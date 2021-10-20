Erzurum’un Oltu ilçesi Sülünkaya köyündeki Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor.

Oltu'ya bağlı Sülünkaya köyü yaylasında bulunan Çayırın Mağarası'nın turizme kazandırılması isteniyor. Bölgenin en dağlık bölgesinde yer alan Sülünkaya köyünde birçok mağara bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan Çayırın Mağarası 15 metre yüksekliğinde, 20 metre derinliğinde iki bölümden oluşurken, mağarada bir de geçiş bulunuyor.

Sülünkaya köyü sakinlerinden Muammer Yeşilyurt, “Çocukluğumuzda biz bu mağarada saklambaç oynardık. Yazın çobanlar koyunlarını getirip bu mağaraya kapatırlar, ön tarafına yapmış oldukları barakada kalırlar. Koyunlar serinlerler. Biz bu mağarayı turizme kazandırmak istiyoruz. İlginç bir mağaradır, içeriden birbirine geçiş yerleri var. Gelip görmelerini tavsiye ederiz” dedi.

Mağarayı ziyaret eden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, “Doğa yürüyüşü yaparken rastladığımız mağara gerçekten gezmeye değer. Bu bölgede birçok mağara var. Turizme kazandırılsa bölgenin tanıtımına katkı sağlar diye düşünüyorum” dedi.

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