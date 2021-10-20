Erzurum, coğrafi tescilli ürünleriyle YÖREX’in gözdesi oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bu yıl 11.’si düzenlenen YÖREX’e 76 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla 2024 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX’te, 113 odaborsa, 16 kalkınma ajansı ve 650 firma temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. YÖREX için düzenlenen açılış törenine; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile oda ve borsa başkanları ile kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve beraberindekiler daha sonra yöresel ürünlerin sergilendiği il stantlarını gezdiler.

Erzurum standı büyük ilgi gördü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA), Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Hanımeli Kadın Girşimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yöresel ürün satan firmaların yer aldığı Erzurum standını ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çandır’ı ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Aydoğdu ile Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım Hakan Oral ve Meclis Başkanı Yavuz Güney ağırladı. ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Antalya TB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır’a Erzurum’a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.

ETSO Başkan Vekili Polat; “Erzurum coğrafi üründe marka olacak”

Türkiye’nin bereketli topraklarının, geçmişten günümüze büyük bir kültürel miras bıraktığını dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat, Erzurum’un coğrafi tescilli üründe marka şehir olacağını belirterek, yöresel ürünlerin coğrafi tescil almalarının yerel ekonomilerin gelişmesine, istihdamın artmasına ve markalaşmaya ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Hali hazırda yöresel tescil almış 15 ürünü bulunan ve bundan çok daha fazla sayıda tescil alabilecek yöresel ürüne sahip Erzurum’un bu özelliği ile Türkiye’de öne çıkan şehirlerden olduğunu kaydeden Hüseyin Polat, yöresel ürünlerden elde edilen ticari faydanın gerçek üreticiye ulaşmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu anlamda, üreticiyi koruyacak ve bu ürünlerin üretimini devamlı hale getirecek bir yapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Polat, bunun için sağlanacak teşvik ve desteklerin de çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Erzurum standında, Oltu taşı, deri ve bakır ürünlerinin yanı sıra, İspir Kuru Fasulyesi, Hınıs Kuru Fasulyesi, Narman Şeker Fasulyesi, Erzurum Su Böreği, Pekmezli Baklava, Dut Pekmezi, Petek Bal, Süzme Bal, Göğermiş Peynir, Civil Peynir, Tereyağı gibi yöresel ürünler yer aldı.

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