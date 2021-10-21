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Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP dönemi ekmek karnesi kuyruklarını hatırlattı Aydemir: ‘Solhan şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘AK Parti dönemi Dünyaya açılma dönemidir’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zirve yürüyüşümüz devam ediyor’

İHA

Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP dönemi ekmek karnesi kuyruklarını hatırlattı Aydemir: ‘Solhan şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘AK Parti dönemi Dünyaya açılma dönemidir’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zirve yürüyüşümüz devam ediyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet İttifakı diye önümüze getirilen şey, suni bir yapı, içselleştirilmemiş, birbirlerinin politikalarını kabul etmeyen bir yapı." dedi. Milletvekili Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Aydemir Gündeme İlişkin Notları Paylaştı
2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerine tespitlerde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’daki ziyaretlerine ilişkin vurguları paylaştı. 20 Ekim tarihi üzerinden 1942 yılında CHP iktidarı döneminde ekmek karnelerinin dağıtıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, CHP iktidarlarının yokluk ve kuyruklar dönemi olduğuna kayıt düştü. Milletvekili Aydemir basın toplantısında 20 Ekim 1992’de Bingöl Solhan’da 19 sivilin şehid düştüğü katliamı dile getirerek, bölücü hainleri lanetlerdi, şehitleri rahmetle andı.
2022 Merkezi Yönetim Bütçesi
AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşme sürecinin başladığını aktardı. Bütçenin yaklaşık 1,5 trilyonluk bir geliri ön gördüğünü belirten Aydemir, bütçede en yüksek payın da eğitime ayrıldığını kaydetti.
Bütçe Hedefleri Ve Büyüklüğü
Aydemir, ‘Bütçemizin büyüklüğü yaklaşık 1.5 trilyonluk geliri öngörüyor. Ve bu bütçede yine her defasında AK Parti hükümetlerinin her seferinde yaptığı gibi, en yüksek pay Milli Eğitime ayrıldı. Yaklaşık 275 milyar. Yüksek öğretimle beraber 275 milyara yakın bir değer milli eğitime ayrıldı. Biz 20 yıl üst üste bütçe yapma şerefine nail olmuş bir siyasi hareketiz. Cenabı hakka ne kadar şükretsek azdır. Şükrediyoruz, elhamdülillah. Bu büyük millet, bu aziz millet bize vazife verdi, 20 yıl üst üste bütçe yapma şerefini bize bahşetti. Bundan dolayı cenabı hakka şükrediyoruz, milletimize de teşekkür ediyoruz. Milletimize minnettarız. Böylesine bir bahtiyarlığı bize sundukları için. ‘ dedi.
Bütçenin Öncelikleri
Bütçenin öncelikleri, hedefi üzerinde tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Biz bütçe yapıyoruz, ülkemiz kalkınsın, ülkemiz gelişsin diye yapıyoruz. Biz bütçe yapıyoruz milletimiz huzur içinde yaşasın diye. Biz bütçe yapıyoruz milletimiz milletler camiasında çok daha ileri noktalara varsın diye. Bütçe yapış gerekçemiz budur. Daha huzurlu bir ülke, daha huzurlu insanlar, daha huzurlu bir dünya. Bu bütçe sadece ülkemiz için değil, bütün bir dünyaya huzur enjekte etmek için yapılıyor. ‘ kaydını düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika Ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyaretine değinen ve buna ilişkin eleştirilere yanıt veren Aydemir, "Ne yapıyoruz oralarda? Oralarda, bizim ülkemizde üretilen ürünlerin ihracına gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ak Parti Dönemi Dünyaya Açılma Dönemi
AK Parti döneminin dünyaya açılma dönemi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları öncesinde Afrika Kıtasının ihmal edildiğini belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘Biz gelmezden önce 9 tane büyükelçiliğimiz vardı Afrika’da. Adeta unutmuştuk. O sayfa yoktu bize. O sayfa kimindi? Fransa’nındı. Onlar o sömürgeci kafalarını oraya teksif etmişlerdi. İstedikleri gibi o zemini kullanıyorlardı. Bizimle beraber büyükelçilik sayımız 43’e çıktı. Şimdi Angola’da, Togo’da, Nijerya’da ne yapıyoruz, oralarda ülkemizde üretilen ürünlerin ihracına gayret sarf ediyoruz. Ticaret hacmimiz daha önce 4 milyar dolardı, bütün bir Afrika’yla. Biz geldikten sonra ticaret hacmimiz 25 milyar dolara yükselmiştir. Dahası olacak inşallah. Bu gezi ve ziyaretlerin amacı bu. Bu ziyaretlerin amacı oradaki insanların huzurunu temin etmek. Tesis etmek. Orada kim yaşıyorsa, hangi milletler, varsa. Ayırım gayrım gözetmeksizin hepsini kucaklıyoruz. Bizim zihniyetimiz bizim anlayışımız; insansa mesele bitmiştir, insan mübarektir. Böyle bakıyoruz. ‘ dedi.
Aydemir’den Muhalif Yaklaşıma Tepki
Milletvekili Aydemir, ‘Oysa muhalif olanlar ne yapıyorlar, geçtiğimiz gün gazeteci etiketi kullanan bir hanımefendi, gazeteci demiyorum, çünkü gazetecilere çok büyük saygım var. Gazetecilik etiketini kullanıp asla onu içselleştirmemiş olanlar muhalif damarı ifade için öyle lüzumsuz laflar ediyorlar ki, aynen şunu söylüyor; diyor ki, bizim paramızla Afrika’da niye geziyorsunuz? Onun kafası bu kadar. Ülkesi için zerre kadar fikretmiyor, düşünmüyor. Demiyor ki, Cumhurbaşkanı dünyayı geziyor, sırf buradaki insanlar daha huzur üzere yaşasınlar, milletimizin refahı daha artsın diye. Afrika’ya da huzur gitsin diye. Onu hiç düşünmüyor, aklından geçmiyor, çünkü o sadece ve sadece kendini düşünen bir kafada. Onun zihniyeti bu. Böyle olduğu içindir ki, diyor ki bizim paramızla Afrika’ya niye gidiyor, diyor. Bu kadar ucuz düşünenlere karşı çok yüksek düşünen bir cumhurbaşkanımız var. Ve o yüksek düşünceyi hayata yansıtıyoruz. İşte Afrika’daki insanlar bize yüreklerini açıyorlar. ‘ diye konuştu.
CHP Dönemindeki Ekmek Karnesi Kuyrukları
Basın toplantısında CHP iktidarlarının millete yaşattığı çilelere değinen Milletvekili Aydemir 1942 yılındaki ekmek karnesi dağıtım kuyruklarını gündeme getirdi. Milletvekili Aydemir, ‘Ve geldiğimiz nokta, tarihte bugün 20 Ekim 1942 yılında ne oldu biliyor musunuz? Ekmek karnelerinin dağıtıldığı gün bu gün. CHP hükümetlerinin olduğu zamanlar. CHP’li zamanlarda ekmek karnelerinin dağıtıldığı gün bugün. Şimdi CHP grup başkanvekili benzin istasyonlarındaki araç kesafetini, araç yoğunluğunu görünce kendi dünyalarına gitmiş, tivit atmış, benzin kuyruğu başladı diye. O ekmek kuyruklarında ekmek karnelerinde zihnini sabitlediği, zihinleri orada kaldığı için böylesine yayın yapıyorlar. Böylesine bir bakış açıları var. Biz ne yapıyoruz, 1.5 trilyonluk bütçe yapıyoruz. Biz ne yapıyoruz Afrika’da ülkemizi tanıtıyoruz, ülkemizin ürünleri oraya ihraç edilsin diye gayret sarf ediyoruz. Bizim derdimiz bu, onların derdi de bu. Onların zihinleri ekmek karneleriyle düzenlenmiş, tezyin edilmiş, süslenmiş; ama biz milletimizin huzuruyla süslemişiz. Ve ilanihaye de böyle gidecek. ‘ dedi.
Cumhur İttifakı Ve Diğerleri Arasındaki Fark
Sunumunda Türkiye’nin ulaşım alanındaki yaklaşım ve yatırımlarına değinen Milletvekili Aydemir, 20 ekim 1939 yılında Sivas Erzurum demiryolunun hizmete açıldığını belirterek, ‘Biz şunu söylüyoruz hep altını çizdik, Ulaştırma Bakanlığı bütçelerinde konuştuk, şimdi Hızlı Tren, Yüksek Hızlı Tren, bu projelerin peşindeyiz. Ve diyoruz ki, Sivas’tan Erzincan’a, Erzincan’dan Erzurum’a, Kafkaslara Zengezur koridoruna, Türk Dünyasına buradan hızlı tren gitsin diyoruz. Bununla ilgili bizim uğraşılarımız. Hükümetimiz cumhurbaşkanımız bunlarla meşgul. Kafamız bunlarla meşgul, milletimize dönük bir meşguliyet içerisinde. Ama öbürleri öyle değil. Öbürlerinin kafası, altını çiziyorum, bugün karneler dağıtıldı diyorum, orada sabit kadem etmişler. Oraya takılı kalmışlar. Milletimizden istirhamımız şudur, lütfen fikretsinler, düşünsünler ve kıyas yapsınlar. Allah muhafaza top bunların ayaklarına geçerse, yeniden bunlar ülkeyi yönetmeye kalkarlarsa, emin olun ki 1942’deki ekmek karnelerinin dağıtılma dönemini ararız. Görüyoruz, birikim yok, hamule yok. İşleri, sadece ve sadece enfüsi düşünceler izhar etmek. İşte bir gazeteciyi örnek veriyoruz, zihni muhalefete endeksli bir gazeteci etiketini kullanan isim. Ne işi var diyor, bizim paramızla Afrika’da geziyor diyor, neyin parasıysa o. Böyle bir düşünceye Allah fırsat vermesin.’ diye konuştu.
Şehitlere Rahmet, Hainlere Lanet
20 Ekim 1992 yılında PKKlı hainlerin Bingöl Solhan’da işlediği katliamın acısının dinmediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bugün 20 Ekim, yüreğimizde bir başka yara var. Bingöl’ün Solhan ilçesinde yol kesen hainler, imansızlar, vicdansızlar, millet düşmanları, Kürt düşmanları, Türk düşmanları, İnsanlık düşmanları 19 günahsız, sivil vatandaşımızı katlettiler.1992 yılında, Bingöl Solhan’da. Eğer bunların eline fırsat geçerse, yeniden fetö yeşerir, yeniden pkk yeşerir. Bakın, onları biz yer ile yeksan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylemişti, ‘inlerine gireceğiz’ demişti. İnlerine girdik, yok ettik bütün bütün. Hayat hakkı tanımayacağız bunlara. Ama bunların eline fırsat geçerse, olacak olan yeniden o hale düşmektir Allah muhafaza. Allah korusun milletimizi. Hepimizi muhafaza etsin. Aradaki farkı görün diye özellikle not düşüyorum. ‘ dedi.
Türkiye’yi Zirvelere Taşıyoruz
Milletvekili Aydemir, İnşallah bütçemiz hayır ve uğur getirecektir.ve inşallah ülkemizin yolu daha açık olacak. Bundan eminiz, halkın içindeyiz görüyoruz. İnsanlarımız cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanlı yönetimin lezzetine vardı. O lezzeti o tadı aldı. Bundan sonra bir daha eskiye bu millet evrilmez. Kim neyin hayalini kurarsa kursun, onunla iktifa edecekler, onunla yetinecekler. O hayal onlara yeter o kadar. Ama hakikat Türkiye’yi zirvelere taşıyan AK parti iktidarının sayın cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yürüyüşün devamı olacaktır.’ vurgusunda bulundu
Tezkere Oylaması
Bir gazetecinin, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatarak, "Muhalefetin destek verip vermeyeceği merak konusu, bu konuda değerlendirmeniz nedir?" soruna Aydemir, "Dünkü tezkerenin oylaması sonrasında bir fotoğraf çıktı ortaya. CHP kerhen oy verdi, onu zaten söyledi. HDP karşı çıktı, biliyorsunuz. Buradaki fotoğraf da ortaya bir şey koyuyor; Millet İttifakı diye önümüze getirilen şey, suni bir yapı, içselleştirilmemiş, birbirlerinin politikalarını kabul etmeyen bir yapı." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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