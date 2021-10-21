Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Covid19 pandemisinin başlangıç dönemine kadar aşıyla ilgili herhangi bir çalışma ve alt yapısı bulunmayan Atatürk Üniversitesinde, pandeminin başlamasıyla beraber Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın direktifleri doğrultusunda kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğündeki çalışmalar ileri bir seviyeye geldi.

Bu kapsamda Aşı Koordinatörlüğünde görevli öğretim üyeleri ve çalışanları tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimine, Atatürk Üniversitesi Covid19 aşısı hakkında brifing verildi.

Toplantıda, protein hazırlanması konusunda Prof. Dr. Hasan Özdemir bilgi verirken hayvanlardan elde edilen antikorun etki süresi, nötralizasyon testleri ve antijen olarak kullanılan proteinin yan etkilerinin olup olmadığı hususlarında ise Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu slayt eşliğinde sunum yaptı.

Toplantıda Prof. Dr. Harun Budak, Doç. Dr. Ufuk Oktay, Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ünvar, Dr. Öğr. Üyesi Demet Çelebi ve yardımcı öğretim elemanlarından oluşan aşı geliştirme ekibi, Covid19 aşısı hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Antijenin İnsan Fazları İçin Sağlık Bakanlığına Müracaat Edilecek

İlk günden itibaren Tıp, Eczacılık, Fen ve Veteriner Fakülteleri öğretim üyelerinin koordineli bir şekilde çalıştığı Aşı Koordinatörlüğünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin yürütücülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) sunulan Covid19 aşısı projesinde, başlangıç aşaması olan antijen (protein) saptanması ve saflaştırılması başarıyla tamamlandı ve antijen hayvanlara verilerek bağışıklık ve antikor oluşumu gerçekleştirildi.

İki farklı proteinle başlatılan çalışmanın bir proteiniyle hayvan deneyleri fizyo patolojik ve invitro aglütinasyonların tamamlandığını belirten öğretim üyeleri, diğer protein çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu söylediler. Ekip üyeleri ayrıca, hayvan deneyleri tamamlanan ve salgına karşı koruyuculuğu bir yıla yakın olarak gözlemlenen antijenin insan fazları için Sağlık Bakanlığına müracaat edileceğini ifade ettiler.

Rektör Çomaklı: “Ekibimizin Çalışmaları Bizleri Gururlandırıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’e verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aşı projesinin takvimine göre sürecin hızla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Meşakkatli bir sürecin ardından gelinen noktanın umut verici olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı: “Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bu günlere geldik. Şimdiye kadar herhangi bir aşı geliştirme girişiminde bulunmamış bir ekibin bu denli özveriyle çalışarak olumlu sonuçlar alması bizleri gururlandırıyor. Aşımızın geliştirilmesi ve gelecekte insanlığın hizmetine sunulması hususunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Toplantı ileriki süreçte gerçekleştirilecek iş paketlerinin görüşülmesiyle sona erdi.

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