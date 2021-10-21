Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

İHA

Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Covid19 pandemisinin başlangıç dönemine kadar aşıyla ilgili herhangi bir çalışma ve alt yapısı bulunmayan Atatürk Üniversitesinde, pandeminin başlamasıyla beraber Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın direktifleri doğrultusunda kurulan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğündeki çalışmalar ileri bir seviyeye geldi.
Bu kapsamda Aşı Koordinatörlüğünde görevli öğretim üyeleri ve çalışanları tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimine, Atatürk Üniversitesi Covid19 aşısı hakkında brifing verildi.
Toplantıda, protein hazırlanması konusunda Prof. Dr. Hasan Özdemir bilgi verirken hayvanlardan elde edilen antikorun etki süresi, nötralizasyon testleri ve antijen olarak kullanılan proteinin yan etkilerinin olup olmadığı hususlarında ise Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu slayt eşliğinde sunum yaptı.
Toplantıda Prof. Dr. Harun Budak, Doç. Dr. Ufuk Oktay, Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ünvar, Dr. Öğr. Üyesi Demet Çelebi ve yardımcı öğretim elemanlarından oluşan aşı geliştirme ekibi, Covid19 aşısı hakkında detaylı bilgiler verdiler.
Antijenin İnsan Fazları İçin Sağlık Bakanlığına Müracaat Edilecek
İlk günden itibaren Tıp, Eczacılık, Fen ve Veteriner Fakülteleri öğretim üyelerinin koordineli bir şekilde çalıştığı Aşı Koordinatörlüğünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin yürütücülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) sunulan Covid19 aşısı projesinde, başlangıç aşaması olan antijen (protein) saptanması ve saflaştırılması başarıyla tamamlandı ve antijen hayvanlara verilerek bağışıklık ve antikor oluşumu gerçekleştirildi.
İki farklı proteinle başlatılan çalışmanın bir proteiniyle hayvan deneyleri fizyo patolojik ve invitro aglütinasyonların tamamlandığını belirten öğretim üyeleri, diğer protein çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu söylediler. Ekip üyeleri ayrıca, hayvan deneyleri tamamlanan ve salgına karşı koruyuculuğu bir yıla yakın olarak gözlemlenen antijenin insan fazları için Sağlık Bakanlığına müracaat edileceğini ifade ettiler.
Rektör Çomaklı: “Ekibimizin Çalışmaları Bizleri Gururlandırıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’e verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aşı projesinin takvimine göre sürecin hızla devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Meşakkatli bir sürecin ardından gelinen noktanın umut verici olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı: “Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bu günlere geldik. Şimdiye kadar herhangi bir aşı geliştirme girişiminde bulunmamış bir ekibin bu denli özveriyle çalışarak olumlu sonuçlar alması bizleri gururlandırıyor. Aşımızın geliştirilmesi ve gelecekte insanlığın hizmetine sunulması hususunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Toplantı ileriki süreçte gerçekleştirilecek iş paketlerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çelebi güven tazeledi
YEREL HABERLER Çelebi güven tazeledi
Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP dönemi ekmek karnesi kuyruklarını hatırlattı Aydemir: ‘Solhan şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘AK Parti dönemi Dünyaya açılma dönemidir’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zirve yürüyüşümüz devam ediyor’
YEREL HABERLER Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP ...
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı
YEREL HABERLER 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı
Erzurum’da termometreler eksi 5'e düştü, araç camları buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da termometreler eksi 5'e düştü, araç camları ...
5 katlı bina küle döndü: Yanan evlerini gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER 5 katlı bina küle döndü: Yanan evlerini gözyaşları ...
İSPADER genel merkezi görkemli bir törenle açıldı
YEREL HABERLER İSPADER genel merkezi görkemli bir törenle açıldı
Erzurum, coğrafi tescilli ürünleriyle YÖREX’in gözdesi oldu
YEREL HABERLER Erzurum, coğrafi tescilli ürünleriyle YÖREX’in ...
11.Yörex fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası
YEREL HABERLER 11.Yörex fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası
Aydemir TBMM’de, dadaş yaklaşımını gündeme getirdi Aydemir: ‘Dadaşlar Bayraktar’ı şükranla anıyor’
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de, dadaş yaklaşımını gündeme ...
Yavru ayılar sanayi sitesine indi
YEREL HABERLER Yavru ayılar sanayi sitesine indi
DSİ Bölge Müdürü başarılı sporcularını altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü başarılı sporcularını altınla ...
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı
YEREL HABERLER Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları ...
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
BB Erzurumspor’un Samsunspor mesaisi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un Samsunspor mesaisi
Aydemir: ‘Özdemir Bayraktar Milli kahraman’ Aydemir’den 10 ülke büyükelçisine sert tepki Aydemir: ‘Ne haddinize ülkemizin hukukuna müdahale etmek?’ Aydemir Aila İzzet Begoviç ve Çukurca Şehitlerini rahmetle andı Aydemir: ‘Biz hep hakkı, adaleti üstün tutacağız’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Özdemir Bayraktar Milli ...
Başkan Yaşar, Muhtarları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar, Muhtarları unutmadı
Aziziye’de “Muhtarlar Günü” buluşması
YEREL HABERLER Aziziye’de “Muhtarlar Günü” buluşması
Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın
YEREL HABERLER Erzurum'da İller Bankası'nın eski binasında yangın
Erzurum’da korkutan yangın, alevler gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Erzurum’da korkutan yangın, alevler gökyüzünü kapladı
Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı' çalıştayı
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem ...
Kullanılmayan binanın çatısında yangın Binanın çatısında çıkan yangında alevler ve dumanlar gökyüzünü kapladı İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kullanılmayan binanın çatısında yangın Binanın ...
Karanlık Kümbet ve Yakutiye Medresesinde Restorasyon çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Karanlık Kümbet ve Yakutiye Medresesinde Restorasyon ...
Erzurum’da 19 Ekim Muhtarlar Günü Vali Memiş, çalışmaları muhtarlarla değerlendirdi
YEREL HABERLER Erzurum’da 19 Ekim Muhtarlar Günü Vali Memiş, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.