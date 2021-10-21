Pasinler’de otomobil traktöre çarptı

Kocası darp etti! Aracını yaktı! "Ne olur duy sesimi!"

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir otomobil aynı şeritte ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Erzurum Pasinler istikametinde seyir halinde ilerleyen Kürşat Kemaloğlu yönetimindeki 25 FT 337 plakalı hususi otomobil aynı şeritte ilerleyen Ensar Alpkılıç, yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücüler Kürşat Kemaloğlu ve Ensar Alpkılıç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan kazayla ilgili asayiş birimlerince tahkikat başlatıldı.

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