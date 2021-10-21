Aşkale’de Mevlidi Nebi Haftası töreni

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Erzurum’un Aşkale İlçesinde Mevlidi nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğünce tören düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Katılımcılara müftülük tarafından kırmızı gül dağıtıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde Kur'anı Kerim tilaveti okundu.

İlçe Müftüsü Muhammed Naci Efe günün anlamına uygun konuşma yaptı.

Törende ilçe genelinde yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdikten sonra program sona erdi.

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