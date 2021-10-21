İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Tam 77 Milyon TL! Hangi talihliye çıktı?

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Erzurum’da 1952 yılında hizmete açılan Güzelyurt Restaurant Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı, İsmail Yıldırım’ın ağabeyisi, yardımsever işadamı Ruşen Yıldırım (54) İstanbul’da önceki gün açık kalp ameliyatının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Ruşen Yıldırım’ın Erzurum’a getirilen cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyup Tavlaşoğlu, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum eski Baro Başkanı Av.Faruk Terzioğlu, İş Adamı Mehmet Seven, İş Adamları ve ailesi katıldı.

Yıldırım’ın cenazesi Lalapaşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahmangazi Türbesi’nde toprağa verildi.

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