Erzurum’a şehit ateşi düştü



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)TUNCELİ'de devam eden 'Eren-7 Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun (26) acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı, evli ve 1 çocuk babası Burak Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberi, Erzurum´un Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı. Evinin önünde taziyeleri kabul eden şehidin babası Süleyman Tortumlu, "Vatan sağ olsun" dedi.

SüleymanErengül Tortumlu çiftinin oğlu şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu, yarın cuma namazı sonrası Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yakutiye ilçesi Karagöbek Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-10-21 16:51:05



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