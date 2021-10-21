ETÜ’lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında Palandöken’i gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ’lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında Palandöken’i gezdi

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri adına sistematik olarak düzenlediği oryantasyon programları kapsamında Palandöken gezisi gerçekleştirdi.

ETÜ’lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında Palandöken’i gezdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayabilmeleri adına sistematik olarak düzenlediği oryantasyon programları kapsamında Palandöken gezisi gerçekleştirdi.
Düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, danışman hocalar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Gezi boyunca öğrencilere Erzurum’un doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel birikimi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum’un gezilecek ve görülecek birçok noktasının bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin dört yıllık eğitimleri boyunca bu güzellikleri gezip görmeleri ve eğitim aldıkları kente dair detaylı bilgi sahibi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Küçükuğurlu: “Sadece akademik eğitim değil, sosyal yaşantınıza da yarar sağlayacak aktivitelere katılmanız kişisel gelişimize katkı sunacaktır. Eğitim aldığınız şehrin dokusunu bilmek, burada geçireceğiniz zamanı değerlendirme noktasında önem taşıyor. Bu vesileyle üniversitemize ismini veren şehrimizi tanıma noktasında başlangıç olmasını arzuladığımız Palandöken gezimizin verimli olmasını diliyor hepinize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.
Etkinlikte birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı yakalayan öğrenciler bir yandan doyasıya eğlenirken bir yandan da yalnızca ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın da sayılı kayak tesislerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezini gezerek yaklaşmakta olan kış aylarında yapabilecekleri sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum´a şehit ateşi düştü
Aydemir TBMM’de Dadaşların tespitlerini aktardı Aydemir: ‘Büyükelçileri desteklemek, milletimize hakarettir’ Aydemir: ‘Dadaşlar yüreklerini Cumhurbaşkanımıza açıyorlar’
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Dadaşların tespitlerini ...
İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Aşkale’de Mevlidi Nebi Haftası töreni
YEREL HABERLER Aşkale’de Mevlidi Nebi Haftası töreni
Erzurum’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’da sıfır atık projesi ile doğa ve çevre korunuyor
YEREL HABERLER Erzurum’da sıfır atık projesi ile doğa ve çevre ...
8. kattan düşen şantiye şefi feci şekilde can verdi Düşerken can havliyle tutunduğu koruma filesi ölümüne engel olamadı
YEREL HABERLER 8. kattan düşen şantiye şefi feci şekilde can ...
ETÜ yönetimi, kurum yöneticileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER ETÜ yönetimi, kurum yöneticileriyle bir araya geldi
Pasinler’de otomobil traktöre çarptı
YEREL HABERLER Pasinler’de otomobil traktöre çarptı
Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin Covid-19 Aşı çalışmalarıyla ...
Çelebi güven tazeledi
YEREL HABERLER Çelebi güven tazeledi
Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP dönemi ekmek karnesi kuyruklarını hatırlattı Aydemir: ‘Solhan şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘AK Parti dönemi Dünyaya açılma dönemidir’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zirve yürüyüşümüz devam ediyor’
YEREL HABERLER Aydemir 2022 bütçesini değerlendirdi Aydemir CHP ...
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı
YEREL HABERLER 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı
Erzurum’da termometreler eksi 5'e düştü, araç camları buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da termometreler eksi 5'e düştü, araç camları ...
5 katlı bina küle döndü: Yanan evlerini gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER 5 katlı bina küle döndü: Yanan evlerini gözyaşları ...
İSPADER genel merkezi görkemli bir törenle açıldı
YEREL HABERLER İSPADER genel merkezi görkemli bir törenle açıldı
Erzurum, coğrafi tescilli ürünleriyle YÖREX’in gözdesi oldu
YEREL HABERLER Erzurum, coğrafi tescilli ürünleriyle YÖREX’in ...
11.Yörex fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası
YEREL HABERLER 11.Yörex fuarına Erzurum Ticaret Borsası damgası
Aydemir TBMM’de, dadaş yaklaşımını gündeme getirdi Aydemir: ‘Dadaşlar Bayraktar’ı şükranla anıyor’
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de, dadaş yaklaşımını gündeme ...
Yavru ayılar sanayi sitesine indi
YEREL HABERLER Yavru ayılar sanayi sitesine indi
DSİ Bölge Müdürü başarılı sporcularını altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü başarılı sporcularını altınla ...
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı
YEREL HABERLER Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları ...
Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesinde iki bölüm akredite edildi
Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Çayırın Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.