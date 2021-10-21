Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)



ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ

Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanısıra Tortumlu'nun eşi Eda, henüz 6 aylık kızı İkra Deren ve yakınları katıldı. Kadın komutanın ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığı İkra Deren, herşeyden habersiz tören mangası tarafından taşınan babasının ay-yıldızlı bayrağa sarılı naşına baktı. Tortumlu'nun yakınları 'Bir Tortumlu ölür, bin Tortumlu doğar. Vatana hepimizin canı feda olsun' diye bağırdı.

Süleyman-Erengül Tortumlu çiftinin 3 çocunun en küçüğü olan şehit uzman çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, Maraşal Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tortumlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-10-21 18:39:59



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