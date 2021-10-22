Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konularında paneller düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elamanları ve öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma, toplumsal katkı, proje geliştirme, eğitimde dijitalleşme ve akademik yayın süreçlerinde iş birliklerinin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli paneller düzenlendi.

Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında "Bilimsel Araştırma, Proje, Toplumsal Katkı ve Akademik Yayın Süreçleri Paneli” ile “Eğitim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve Dijitalleşme Süreçleri Paneli” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya'nın başkanlığında gerçekleşen Bilimsel Araştırma, Proje, Toplumsal Katkı ve Akademik Yayın Süreçleri Panelindeki iki oturuma Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ve Prof. Dr. Hüseyin Özer başkanlık yaptı.

Panele; Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan iç ve dış paydaşlarla iş birliklerini geliştirme vizyonuna katkıda bulunmak üzere faaliyet göstermekte olan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi, Akademik Yazım Destek Ofisi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörlüğü ve Ekonometri Bölümü Başkanlığı yöneticilerinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları, lisansüstü ve lisans öğrencileri katıldı.

Eğitim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve Dijitalleşme Süreçleri Panelinde ise iki oturuma da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin başkanlık yaptı. Panelde ayrıca Ata Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir Çiltaş, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevhit Karacalı ile Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu yer aldı.

Her iki panelde birim yöneticilerinin sürdürmekte oldukları faaliyetlerin tanıtımı sonrasında katılımcıların görüşlerinin alınması ve sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.