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TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula kütüphane kurdu

İHA

TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula kütüphane kurdu

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Köy Okulum Derneği ile birlikte yürütülen “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesinin birinci aşaması tamamlandı.
Pasinler TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu, Epsemce İlk ve Ortaokulu, Şair Nefi ilkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulu kütüphanelerinin toplu açılışı TYB Erzurum Şubesi üyesi şairlerin şiir dinletisi ile yapıldı.
Programa Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçil, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Başkanı M. Hanefi İspirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Ahmet Işık, Proje Koordinatörü Sedat Emrem ile Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi şairleri katıldılar.
Açılış öncesi bir selamlama konuşması yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı M. Hanefi İspirli yaşanan salgın ile durdurdukları faaliyetlerine başlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, faaliyetlerinin kontrollü bir şekilde artarak devam edeceğini dile getirdi.
Proje Koordinatörü Sedat Emrem proje ile ilgili şu bilgileri verdi; “2018 yılında başlatmış olduğumuz “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” Projesi bir zaman sonra büyüyerek önce kütüphaneye şimdi kütüphanelere dönüştü. Kitapsız Okul Kalmasın projesiyle 225 okulumuza 98.700 kitap ulaştırırken “Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın” projesi ile de 80 okulu aşmış olacağız. Bugün de ilçemizde 4 kütüphanenin toplu açılış törenini yapacağız. Yine ilçemize daha 2 okulumuza kütüphane kazandırmıştık ve bir okulumuza daha kütüphane kazandırmış olacağız. Toplamda Pasinler’e 7 okullun kütüphane kurulumunu sağlamış olacağız. Yeter ki sizler okuyun, başarın.
Bu projemizin yürütülmesine katkı sağlayan proje ortaklarımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Köyokulum Derneğine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”
Şiir Dinletisi öncesinde TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden öğrencilere kitaplar ve insan konusunda bir konuşma yaptı. Daha sonra şiir dinletisi yapıldı.
İsmail Bingöl, Ali Köseoğlu, Sedat Emrem, Elif Kuzzu, Kübra Genç, Abdulnasır Kımışoğlu ve Yusuf Ziya Kibar’ın seslendirdikleri şiirlerin ardından Pasinler TOBB Efkan Ala İmam Hatip Ortaokulu, Epsemce İlk ve Ortaokulu, Şair Nefi ilkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulu ve 10 ayrı ilde bulunan kütüphanelerinin toplu açılışı yapıldı.

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