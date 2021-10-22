Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Asayiş ve terörle mücadele de ise görev başladığımızda onlu vakalarla ifade edilen terör örgütü mensuplarından bir tanesi bile kalmamıştır. Erzurum sınırlarında bir tane terörist unsur bulunmamaktadır." dedi.

Valilik Toplantı Salonunda, ilçe kaymakamları, kamu kurumların müdürleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı Memiş başkanlığında yapıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, kente istihdam, turizm, hayvancılık alanlarında önemli yatırımların kazandırıldığını aktardı.

Erzurum'da 2021 yılı 4. dönem itibariyle kamu yatırımlarında toplam proje sayısının 674 olduğunu ifade eden Memiş, "Proje tutarlarının toplamı 16 milyar 011 milyon 859 bin 468 Türk lirası. Program yılı ödeneği 1 milyar 678 milyon 013 bin 898 türk lirası ve harcama tutarı da 1 milyar 131 milyon 491 bin 736 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Memiş, kamu harcamalarının ve yapılan yatırımların projelerinin kente ayrı bir değer kattığını söyledi.

Eğitimden, spora, özelden, kamu yatırımlarına varıncaya kadar önemli çalışmaların yürütüldüğünü, en önemli çalışmaların ise terörle mücadale kapsamında yapıldığını anımsatan Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum olarak eğitimde özellikle Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Çok kötü durumdaydık ve çok iyi yerde değildik, yimdi zirvedeki illerin arasına girdik. Üç yıldır uygulanan projelerel tabandan tavana çıkardılar. İstenince oluyormuş. Kent olarak kültür turizm hizmetleri, sosyal kültürel hizmetler, belediyelerimizin hizmetleri, açısından da çok iyi bir yerdeyiz. Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe ve 2 bin köye yetişmeye çalışıyor. Köy yollarının pırıl pırıl olması, içme suyu projeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle güzel hizmetler yapılıyor. Erzurum'da her alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Asayiş ve terörle mücadele de ise görev başladığımızda onlu vakalarla ifade edilen terör örgütü mensuplarından bir tanesi bile kalmamıştır. Erzurum sınırlarında bir tane terörist unsur bulunmamaktadır."

Memiş, yatırımlarda harcamaların belirlenen alanlara yapıldığını ve bu yatırımların devam ettiğini söyledi.

İstihdam, tarım ve hayvancılık ile turizm alanında yapılan projelere de kendisinin ayrı bir önem verdiğini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Harcamalarımızı kamu alanlarında belirlenen alanlara tahsis ettik. Kamu kaynaklarını istihdam projelerine harcıyoruz. Hem özel sektörle, hem kamu eliyle istihdam alanında önemli çalışmalar yapıldı. İkinci önemli yatırımlar hayvancılık ve tarım alanında oldu. İkinci para harcanan alan tarım ve hayvancılık. 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olmak için bir numara olmak için çalışıyoruz. 1 milyon rakamına ulaşma hedefimiz var. Tarım ve hayvancılıkta önemsediğim diğer proje soğuk süt zinciri projesi. Yem bitkileri konusu da önemli bir yer tutuyor. Kentte yıl içerisinde kamu yatırımlarının diğer payı turizm alanını kapsıyor. 10 milyon turizm, 10 milyon hayvancılık, 10 milyonda istihdama yönelik yatırımlar yaptık. Çok az parayla güzel işler yaptık."

Toplantı kurum müdürlerinin yatırım projeleri hakkında sunum yapmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.