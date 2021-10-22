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'2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin'

DHA

'2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin'


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bürokratları uyararak halka iyi davranmalarını istedi. "Burası, millete fırça atmak yeri değil" diyen Vali Memiş bir anısını da paylaşarak "Erzurum'a atandığımda dostlarım, tanıdıklarım beni ikaz etti; Sayın Valim hayırlı olsun ama bizim Erzurum insanı merttir, serttir. Sert olur, tabii ki 2 bin rakımda, eksi 35 derecede yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin" ifadelerini kullandı.
Kamu kuruluşlarının yatırımlarının ele alındığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı.
'HERKESE İYİ DAVRANMAK ZORUNDAYIZ'
"Bu salonda bulunan herkes başta ben olmak üzere bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz" diyen Vali Memiş, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımıza ağalık, paşalık, beylik, ukalalık yapmaya katiyen gelmedik. Tevazu içerisinde hareket etmek zorundayız. Tevazuyu abartmandan, İbn Haldun diyor ki; tevazu abartılırsa vasat insandan tavsiye dinlersiniz. Vasat insanlardan tavsiye dinleyecek halimiz de yok. Ama hele ki şu pandemide canı burnuna gelmiş vatandaşlarımıza kamu görevlileri olarak iyi davranmak zorundayız. Herkese iyi davranmak zorundayız. Polisimiz de jandarmamız da nüfus personeli, tapu çalışanı da bütün kamu personeli, kaymakam arkadaşlarım da iyi davranmak zorunda. Burası, millete fırça atmak yeri değil. Hak edene hak ettiğini söyleyin ama bu makamlar insanları kırıp dökmek için değil. Onun için kaymakam olmadınız, belediye başkanı seçilmediniz. O dolduruşa gelmeyin."
'YA KARDEŞİM SERT, MERT OLUR'
Erzurum'a ilk atandığı günlerde tanıdık ve dostlarının kendisini ikaz ettiğini anlatan Memiş, şunları söyledi:
"Size bir şey itiraf edeyim. Erzurum'a atandığımda dostlarım, tanıdıklarım beni ikaz etti; Sayın Valim hayırlı olsun ama bizim Erzurum insanı merttir, serttir. Ya kardeşim sert, mert olur. Coğrafya kaderdir. Sert olur, tabii ki 2 bin rakımda, eksi 35 derecede yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin. İnsanlara bir şeyler vermek için varız. Bu salonda bulunan herkes, bu kentte yaşayan herkese bir şeyler vermek için var. Almayı düşünen bu görevleri yapmasın."
'KAMU BÜROKRASİSİ BİRAZ ASIK SURATLIDIR'
Bürokratlardan çalışanlarına karşı da nezaketli olmalarını isteyen Vali Memiş, "Ancak şunu da itiraf etmeliyim ki; kamu bürokrasisi biraz asık suratlıdır. Bunun sebeplerinden birisi, benim tespitim; yüzünüz güldüğünde karşıdaki muhataplarımızın gevşediğini falan çok görürüz. Tebessüm eden insanı görünce de insani yapımızda mı ne var, sert mizaçlı olmak durumunda kalıyoruz. Ama yine de tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin" diye konuştu.
'ERZURUM'DA TERSİNE MOBBİNG VAR'
Vali Memiş, şöyle devam etti:
"Ama bir nokta söyleyeceğim, daha önce de ifade etmiştim; şaşırabilirsiniz. Devletin ağırlıklı olduğu, devlet odaklı kentlerde tersine mobbing vardır. Ona da dikkat edin. Mobbing 2 türlüdür. Bir valinin astlarına, gücü yettiğine eziyet etmesi ve fırça atması var. Bir de tersine bir şey var; valinin çevresindekiler tarafından kilitlenmesi. Erzurum'da bunu görüyorum; tersine mobbing var. Hiyerarşik kademedeki an alttaki kardeşlerimiz kilitliyor; il müdürü, belediye başkanı, kaymakam, vali, yönetici kimse çalışamaz ediyor. İşte buna da tersine mobbing denir. Herkes, hiyerarşik anlamda yerini, yurdunu, haddini ve hududunu bilecek."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-10-22 10:57:04

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