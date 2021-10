Aydemir: ‘Bir ölür, bin doğarız’ Aydemir: ‘Şehit Tortumlu milletimizin yüreğinde yaşıyor’ Milletvekili Aydemir bebek katillerini lanetledi Aydemir’den muhalefete Kahramankazan hatırlatması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Şehidimize rahmet niyaz ediyor, Ailesine, Dadaşlara, Kahraman ordumuza ve Yüce Milletimize başsağlığı diliyorum. Ve altını bir kez daha çiziyorum, ezanlar dinmez, bayrak asla inmez. Bunu herkes bilsin. Biz, bir ölür milyon doğarız. ‘ dedi. Milletvekili Aydemir, ‘Şehit Burak Tortumlu kardeşimi yüce Milletimizin yüreğine, Rabbimizin rahmetine emanet ediyoruz. ‘ kaydını düştü.

‘Bebek katillerini lanetliyoruz’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 21 Ekim 2007'de yapılan anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanını halkın seçmesinin önünün açıldığını anımsattı. Gündeme ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Muhalefetin AK Parti’nin önünü kesmek adına teröre destek verenlere kucak açtığını, Türk Milletinin ise Bebek katillerini, Dağlıca katillerini, Baykan katillerini unutmadığını ve lanetlediğini vurguladı.

Aydemir’den Muhalefete Kahramankazan Hatırlatması

Ankara Kahramankazan’da DEVA Partisi Genel Başkanına Kahramankazanlı büyüğün verdiği tepkiyi dillendiren Milletvekili Aydemir, ‘Hakikatin dili sokakta, dışarıda. Hakikat orada. Türk Milletinin yürek dili işte Kahramankazanlı büyüğümüzün dilidir. Ve o büyüğümüz şunu biliyor, tarihi bir süreç içiresinde neler yaşadığımızı biliyor. O acıları yaşamış, o yüreğinde iz etmiş o acılar. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan isminin bir büyük nimet olduğunu, bunu kaybetmenin Türkiye için önüne çıkabilecek fırsatları, imkanları tepmek olduğunu biliyor. Feveranı ona. ‘ dedi.

21 Ekim 2007 Referandumu Ve Önemi

21 Ekim 2007’deki Anayasa değişikliği referandumunun, Türkiye'deki siyasi ve iktisadi kalkınma sürecinin, "vira bismillah" adımlarından biri olduğunu belirten Aydemir, referandumla vesayet özlemi çekenlerin ümitlerinin bittiğini kaydetti.

Milletvekili Aydemir, ‘2007 yılında bir referandum yapıldı. Referandum sonucunda Cumhurbaşkanını halkın seçmesinin önü açıldı. Bu bana göre Türkiye’deki siyasi sürecin, iktisadi kalkınma sürecinin Vira Bismillah adımlarından da birisidir. Dolayısıyla mübarek bir gündür, özel bir gündür. Özel bir adımdır. Ondan sonradır ki, vesayet özlemi çekenlerin de o talepleri, o özlemleri kursaklarında kalır olmaya başladı. 2016 15 Temmuzuna kadar bu hülya ile yaşayanlar oldu. Bundan sonra hiç mümkün değil, bundan sonra bu millet bu tür özlemlere fırsat vermeyecektir. Hele hele parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, altına bir takım ilaveler yaparak, süslemeler yaparak, özellikle vesayetçilerin hoşuna gidecek talepleri dillendirmeler sonuç bulmayacak, doğurmayacaktır.

2007 21 Ekim cumhurbaşkanımızı halkın seçmesinin önünün açıldığı gün olarak unutmayalım.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önceki halden bahsediyorum, bu adım çok özel bir adımdır, bir reform adımıydı. Bir devrim dense yeridir.’ dedi.

‘Şehitlerimizin gazap oklarına muhatap olacaklar’

Siyasette teröre, teröristlere dönük, alan açma girişimlerinin olduğunu ifade eden Aydemir, "Özellikle muhalefet, sırf seçimlerde kendileriyle ittifak etsinler diye teröre destek verenlere kucak açıyor. Onlara kim sıcak bakar, kim kucaklayıcı tavır sergilerse şehitlerimizin gazap oklarına muhatap olacak." diye konuştu.

Aydemir’den Muhalefete Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Teröre, teröristlere dönük, sanki alan açma girişimleri var gibi, Siyasette bir large yaklaşım var. Özellikle muhalefet sırf seçimlerde kendileriyle ittifak etsinler diye teröre destek verenlere kucak açıyor. Oysa bebek katili tarifi bugün ortaya çıkmıştır. Siirt’in Baykan İlçesinde çıkmıştır. 9 aylık bebeği, 9 aylık Leyla Bebeği Derince köyünde gece yarısı vicdansızca, imansızca, kitapsızca katletmişlerdi o gün. Ve o kefene sarılı beden üç yaşındaki Serkan’a aitti. Bunlar Kürt çocuklarıydı. Orada 13’ü çocuk, 22 kişiyi katletmişlerdi O gün. 21 ekim 1993 gecesi 22 mazlumu katletmişlerdi. 13’ü çocuktu bunların. Minnacık bedenlerdi bunlar. Bunlar Bebek katili. Unutmayalım!.

Şimdi AK Partiyle beraber, özellikle 15 temmuzdan sonra bunların belini kırdık, bunları inlerine gömdük. Ama unutmayalım ki bunlara açılacak her kucak o Leyla Bebeğin ruhunu muazzep kılıyor. Muhalefete söylüyorum ben. Kefene sarılı Serkan Bebeğin ruhu azap duyuyor. Onlara kim sıcak bakar, kim kucaklayıcı tavır sergiler, bu şehitlerimizin mutlaka ama mutlaka gazap oklarına muhatap olacaklardır.’ vurgusunda bulundu.

Dağlıca Katilamı Hatırlatması

Basın toplantısında 21 Ekim 2007’de Dağlıca olayını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘21 Ekim 2007’de Referandum’un olduğu gece Kuzey ırak’ta Dağlıca’ya sızıp oradaki askerlerimize dönük bir büyük terör girişimi olmuştu. Orada 12 şehidimiz, 16 yaralımız vardı. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Hafızaları tazeleyeceğiz. ‘ diye konuştu.

‘Yaptıkları kendilerine dönecektir’

Milletvekili Aydemir, ‘Görüyoruz, sureti haktan göstermeye çalışanlar, altını çizeyim ki HDP’nin böyle bir derdi de yok. Hiç umursamıyorlar bu işleri, yani açıktan desteğini veriyor. Ne yapması gerekiyorsa söylüyor onlara. Ama onlara ambalaj geçirmeye çalışanlar var, masumiyet ambalajı geçirmeye çalışanlar var. Toplumdan alacakları tepkiden endişe duyarak CHP’ve şürekası etrafındakiler HDP’lilere, pkk hempası olanlara masumiyet kılıfı geçiriyorlar. Oysa bakın yaşanmışlıklar orta yerde. 12 askerimiz bugün şehit edilmişti. 16 tane gazimiz vardı. Bunların ruhları onları çarpacak. Kim ki pkkya, kim ki HDP’e sıcak bakar, bu ruhların mutlaka ama mutlaka gazap oklarına muhatap olur. Altını çizerek, uyarma sadedinde söylüyorum. Sırf AK Partinin, sırf ülkemizin önünü kesebilmek için bu neviden yapılan girişimler kendilerine dönecektir. ‘ dedi.

Kahramankazan’daki Yaşlının Verdiği Ders

Basın toplantısında milli basiret ve fazilete işaret ederek, Kahramankazan’da bir yaşlının verdiği milli tepkiyi dillendiren Milletvekili Aydemir,’ Bakın önceki gün Kahramankazan’da bir yeni nevzuhur siyaset allamesine karşı yapılanları gördünüz. Sırf AK partiye yara vurmak için, AK Parti iktidardan düşsün diye oluşturulmuş bir siyasi yapı. Genel başkanı çok pespaye duruma düştü. Kim tarafından Kahramankazanlı bir kahraman yaşlımız tarafından. Onun söyledikleri aslında bu milletin yürek sözleri. Sosyal medyada, gazetelerde dile getirildi, yazıldı, çizildi. Görsel zeminde var bunlar.

Siz ne adına adım atıyorsunuz? Kahramankazanlı büyüğümüz ne diyor, ‘siz hendek kazıyorsunuz, dönen tekeri sekteye uğratmak için hendek kazıyorsunuz. Ve sizi, sayın cumhurbaşkanımız olmasaydı, kim tanırdı?’ diyor. Bu millet hakikatleri biliyor, görüyor. Böyle etrafınızdaki birkaç yandaşın sizi şişirmesiyle, ‘biz iktidara geliyoruz, biz şu noktadayız,’ sözleri hikaye. Hakikat ise işte kahramankazanlı büyüğün, o insanların söyledikleri. Siz insanları alıp getirip burada mecliste grup kürsülerinde konuşturuyorsunuz, onlara öğretilmiş, ezberletilmiş metinleri okutturuyorsunuz, onlar ancak sizi kandırır sizi. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Hakikatin dili sokakta, dışarıda. Hakikat orada. Türk Milletinin yürek dili işte Kahramankazanlı büyüğümüzün dilidir. Ve o büyüğümüz şunu biliyor, tarihi bir süreç içiresinde neler yaşadığımızı biliyor. O acıları yaşamış, o yüreğinde iz etmiş o acılar. Onun için de Recep Tayyip Erdoğan isminin bir büyük nimet olduğunu, bunu kaybetmenin Türkiye için önüne çıkabilecek fırsatları, imkanları tepmek olduğunu biliyor. Feveranı ona. ‘ dedi.

Basın toplantısında muhalefete seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Ben de buradan onlara diyorum ki, arkadaşlar bu millet size ayna tutuyor, aynaya bakın aynada hakikati görün. Ezbere kendi etrafınızdaki goygoycuların sözlerine inanmayın. Nevzuhur partilere söylüyorum, özellikle söylüyorum. ‘ diye konuştu.

Şehit Tortumlu Milletin Yüreğinde

Perşembe günü canını vatanı için adayan Jandarma uzman Çavuş Burak Tortumlu’yu ebediyen rahme ve minnetle anacaklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şehidimize Cenabı Haktan gani gani rahmet diliyorum, ailesine, dadaşlara, bütün milletimize, ordumuza başsağlığı diliyorum. Ve altını bir kez daha çiziyorum, ezanlar dinmez, bayrak asla inmez. Bunu herkes bilsin. Bir ölür milyon doğarız. Rahmet ve Minnetle anıyorum şehidimizi ve tüm şühedamızı.’ dedi.

Aydemir’den Gazetecilere Kutlama

Basın toplantısında Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Gazetecilik çok özel bir meslek, çok saygıdeğer bir meslek. Ancak hakkıyla yaparsanız öyle

Gazeteciliği tenvir etme, aydınlatma, toplumun yolunu açma noktasında icra edenler hakikaten çok çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Ama aksi olanları da biliyoruz zaman zaman. Buradan not düşüyorum ki, hakikatle uzak yakın ilişkisi olmayan şeyleri de sayfalarına satırlarına sütunlarına dökenler var, aktaranlar var. Bunlarda ne yazık ki bu mesleğe noksan getiriyorlar. Bu meslek hak etmediği halde onların yüzünden bir nakısa alıyor. Bundan dolayı da üzüntümü ifade ediyorum.

Tarihi seyre baktığınızda bugün önemli bir gün. Dünya Gazeteciler günü. Bir tesadüf müdür yoksa oradan mülhem midir bilmiyorum, bu günün kutlanması, Tercümanı Ahval Gazetesi, 1860 yılında ilk defa bugün yayınlanmış. Türk tarihinde basılı yayın olarak ilk defa Tercümaı Ahval. Yozgat’ta Çapanoğlu diye birisi tarafından yayınlanmış. Dolayısıyla bu yönüyle de çok önemli, çok değerli bir zaman. Bundan dolayı hepimiz de iftihar etmeliyiz. Yani gazetecilik mesleğine mensubiyet duyanlar için söylüyorum. Ben de kendimi o mesleğin mensuplarından biri olarak görüyorum. Teröre can veren kan veren gazeteci kardeşlerimi de minnet ve rahmetle anıyorum.’ Diye konuştu.

