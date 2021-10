ICOLDE 2021 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi (International Congress on Open Learning and Distance EducationICOLDE 2021) düzenlendi.

Çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen “Pandemi Sonrası Dönemde Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim” temalı kongrenin açılış konuşmaları kongrenin kurucu başkanı ve aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan ile başladıktan sonra Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Engin Kurşun’la devam etti.

30 farklı üniversiteden 319 kişinin katılımlarıyla gerçekleşen ve 20 oturumla düzenlenen kongrede, açık öğrenme ve uzaktan eğitim alanında temel kavramlar ve teorik bakış, ortam ve araçlar, tasarım, geliştirme ve değerlendirme, yönetim, araştırma ve uygulamalar konu başlıkları ile bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden bilim insanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan farklı alanlarda çalışan araştırmacı, alan uzmanları ve lisansüstü öğrenciler bir araya gelerek bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaştı.

Toplamda 85 Bildiri Başvurusu Yapıldı

İngiltere Open University öğretim üyelerinden Prof. Dr. Martin Weller, İspanya The National University of Distance Education öğretim üyelerinden Doç. Dr. Inés Gil Jaurena ve EADTU Genel Müdürü George Ubachs’ın çağrılı konuşmacı olarak katıldığı panelde, çağrılı konuşmacıların konuşmaları esnasında simultane çeviri özelliği kullanılarak katılımcılara eş zamanlı Türkçe dil çeviri desteği sunuldu. Ayrıca alanlarında uzman bilim insanları tarafından “Öğrenme Analitikleri”, “Açık ve Uzaktan Öğrenme Alanı Dergileri” ve “Açıköğretimde Uygulamalı Ders Tasarımı” başlıklı paneller çok sayıda araştırmacının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplamda 85 bildiri başvurusu yapılan, bu bildirilerin 87’sinin hakem tarafından iki kez değerlendirmeye tabi tutulduğu ICOLDE2021’de bildirilerden 38’i doğrudan, 21’i ise düzeltme istenerek kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.