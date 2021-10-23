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Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi

İHA

Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Erzurum’da tarihi Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Erzurum’un Yakutiye Kent Meydanında bulunan tarihi Yakutiye Medresesi ile Emir Sadrettin Baba Kümbeti (Karanlık Kümbet) çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için çalışmalara hız verildi.
Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbetin Restorasyon çalışmaları ile ilgili İHA’ya yaptığı değerlendirmede, “Türk tarihinin, Anadolu tarihinin ve Erzurum tarihinin en önemli eserlerinin önünde bulunuyoruz. Yakutiye Medresesi adeta bizim göz bebeğimizdir. Yakutiye Medresesinde birkaç aşamalı olarak süren Restorasyon çalışmasını sürdürüyoruz” dedi.
2021 yılı itibariyle Restorasyon çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirten Almaz, “2021 yılı içerisinde çatı yalıtımı, tavan yalıtımı ile ilgili Restorasyon çalışmasına ihtiyaç duyuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve Bölge Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak devam ediyor. Çalışma alanları olarak ilk etapta ıslak zeminlerin tamiri, sonra ısıtma tamiri daha sonra da binanın duvar ve peyzaj çalışmalarını yaptık. Geçen sene çatı bakım ve onarımını yapmıştık. Şimdi ise binanın kümbetlerinin üst yalıtım çalışmalarını yapıyoruz. Damlayan yerlerin tamiri ve değişmesi gereken taşların düzeltme işlemini yapıyoruz. Bu tamiratlar yaklaşık olarak 1 ay sürecek. Erzurum kış memleketi olması hasebiyle havaların soğumadan ve kar yağmadan çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. 3 yıllık bir etap çalışmasının ardından Yakutiye Medresesi tamamen Restore edilmiş olacak” diye konuştu.
Erzurum’da tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmalarına Gül Ahmet Caddesi üzerinde Derviş Ağa Camii karşısında Yeğen Ağa Mahallesinde bulunan halk arasında karanlık Kümbet olarak bilinen Emir Sadrettin Baba kümbetinde de devam ediliyor.
Restorasyon çalışmasında son aşamaya gelindiğini belirten Almaz, “Karanlık Kümbetin geçen yıl dış cephesinde çalışma yapmıştık, şimdi ise kümbetin iş kısmında çalışma yapıyoruz. Bu kümbetin de yaklaşık olarak 1 ay içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Her iki eser bittiğinde Erzurumlu veya dışarıdan gelecek yerli veya yabancı turistlerin hizmetine sunacağız” dedi.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum’un tarihi yüzünü aydınlatmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Erzurum Kalesinin Restorasyon çalışmalarını yaptık. Üç Kümbetlerin Restorasyonunu yaptık. Yıllar önce bulunduğumuz bu yerlerde kimseler çok oturamazdı. Tarihi eserler ister istemez de bu yoğunluktan dolayı görünmez durumdalardı, bizlerde bu eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Zaman içerisinde bünyemizde bulunan diğer eserlerinde bakım onarımını yapıyoruz. İlçelerimizde bulunan eserlerimizi de takip ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Yakutiye Medresesi bizlerin göz bebeği konumunda bir eser, adeta yüzük kaşı konumunda, Erzurum ve şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri konumunda bulunuyor. Kışın şehre kar yağdığında Palandöken Kayak Merkezinin iç ve dış dünyaya açılması gibi” dedi.

Yakutiye Medresesi
Erzurum Yakutiye Medresesi, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto döneminde Gazan Han ve Bolugan Hatun adına hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmış eserdir. Anadolu’da ki kapalı avlu medreselerin en büyük olanıdır. Aynı zamanda Yakutiye Medresesi yapılış planı, yapılış düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleri ile Erzurum’un en gösterişli yapıları arasında yer alır.
Karanlık Kümbet
Erzurum Merkez Yakutiye İlçesi Gül Ahmet Caddesi üzerinde Derviş Ağa Camii karşısında Yeğen Ağa Mahallesinde bulunan (Emir Sadrettin Baba Kümbeti ) halk arasında Karanlık Kümbet olarak ta bilinen eserdir. Kümbet 1308 yılında Emir Sadrettin tarafından 2 katlı mezar olarak inşa edilmiş, kümbetin alt tarafında anıt mezar, üst katında ise cemaatin namaz kılabileceği mescit bulunmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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