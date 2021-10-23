Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi

İHA

Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Şehitlerimiz bu dünyada bizim şeref levhalarımız ve gurur kaynağımız, uhrevi alemde de şefaat erlerimiz olacak” dedi.
MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bından taviz verilmeyeceğini kaydetti. Tunceli kırsalında önceki gün eli kanlı terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun ailesine taziye dileklerini iletti. Başkan Karataş, yurdun mukaddes her karış toprağının asırlardan bu yana şehit kanlarıyla sulandığını hatırlatarak, “Mukaddes topraklarımız genç bir fidanımızla daha buluştu, şehadet makamına bir kardeşimiz daha erişti. Burak Tortumlu evladımız bu millet için, bu vatan için canından geçti, nefesinden geçti. Bilinsin ki bu aziz millet Burak kardeşimiz gibi tüm şehitlerini unutmayacak, her zaman minnet ve şükranla yad edecek. Ailesine sabırlar, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.
Eze eze köklerini kazıyacağız!
PKK terörüyle bu ülkede son 30 yıldır mücadele edildiğini ve eli kanlı örgütün artık son demlerini yaşadığını kaydeden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Geçmişte bu terör belasıyla nasıl mücadele edildiğini hepimiz biliyoruz. Örgüte yol verenleri, büyütüp besleyenleri, göz yumanları ve semirtenleri de biliyoruz. Ama o dönemler artık çok geride kaldı. Şimdi devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin demir yumruğu var. Her türlü terörü ve teröristleri eze eze kökünü kazımaya devam edeceğiz. En son terörist kalıncaya kadar da bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu ülkenin ve bu milletin birliğine, dirliğine, berberliğine, milli bekası ve bütünlüğüne göz diken ya da bu yönde niyetler taşıyan, adım atan kim varsa, bilsinler ki yaptıkları yanlarına kalmaz, kalmayacak. Hepsinden ayrı ayrı hesap sorduk, sormaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Erzurum Şehitler Yurdu
Erzurumlu Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun kendisi gibi şehadet şerbeti içen şehitlerle birlikte bu ülkenin ve milletin şeref levhası olacağını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Erzurum, bu milletin istiklali için tarihin her döneminde her türlü fedakarlığı fazlasıyla yapmış bir şehirdir. Dolayısıyla Erzurum aynı zamanda şehitler yurdu ve şehitler otağıdır. Burak Tortumlu kardeşimiz de, şüheda yurdumuzun şeref levhası olarak hiçbir zaman unutulmayacak, yüreklerimizde yaşayacaktır. Kardeşimizin ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten huzur uygulaması
YEREL HABERLER Polisten huzur uygulaması
Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden ...
DAP Personeline afet farkındalığı eğitimi verildi
YEREL HABERLER DAP Personeline afet farkındalığı eğitimi verildi
ETÜ’nün gururu oldular
YEREL HABERLER ETÜ’nün gururu oldular
ICOLDE 2021 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER ICOLDE 2021 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde ...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit jandarma uzman çavuşu binler uğurladı İçişleri Bakanı Soylu, şehidin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Şehit jandarma uzman çavuşu binler uğurladı İçişleri ...
Eti; “2023 hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Eti; “2023 hedeflerimize sağlam adımlarla ...
Aydemir: ‘Bir ölür, bin doğarız’ Aydemir: ‘Şehit Tortumlu milletimizin yüreğinde yaşıyor’ Milletvekili Aydemir bebek katillerini lanetledi Aydemir’den muhalefete Kahramankazan hatırlatması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Bir ölür, bin doğarız’ Aydemir: ‘Şehit ...
Erzurum şehidini uğurluyor Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun cenazesi helallik alınması için baba ocağına getirildi
YEREL HABERLER Erzurum şehidini uğurluyor Şehit Jandarma Uzman Çavuş ...
'2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin'
YEREL HABERLER '2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek ...
Kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa yurtdışı yasağı verildi, dava 9 Aralık’a ertelendi
YEREL HABERLER Kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan ...
Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Erzurum Kent Konseyi’nden Emniyet Müdürü Tuncer’e ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi’nden Emniyet Müdürü Tuncer’e ...
TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula kütüphane kurdu
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula ...
PKK’nın katlettiği 33 kişinin acısı 28 yıldır dinmiyor
YEREL HABERLER PKK’nın katlettiği 33 kişinin acısı 28 yıldır ...
Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konularında paneller düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve ...
Şehit yakınından duygulandıran sözler: “Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun. Devletimiz yaşasın” Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı memleketi Erzurum’a getirildi Şehidin 1 yaşındaki küçük kızı jandarmanın kucağında babasını karşıladı
YEREL HABERLER Şehit yakınından duygulandıran sözler: “Birimiz ...
Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Erzurum'a şehit ateşi düştü (3)
Erzurum´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum´a şehit ateşi düştü
ETÜ’lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında Palandöken’i gezdi
YEREL HABERLER ETÜ’lü öğrenciler oryantasyon programı kapsamında ...
Aydemir TBMM’de Dadaşların tespitlerini aktardı Aydemir: ‘Büyükelçileri desteklemek, milletimize hakarettir’ Aydemir: ‘Dadaşlar yüreklerini Cumhurbaşkanımıza açıyorlar’
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de Dadaşların tespitlerini ...
İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Aşkale’de Mevlidi Nebi Haftası töreni
YEREL HABERLER Aşkale’de Mevlidi Nebi Haftası töreni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.