Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Şehitlerimiz bu dünyada bizim şeref levhalarımız ve gurur kaynağımız, uhrevi alemde de şefaat erlerimiz olacak” dedi.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bından taviz verilmeyeceğini kaydetti. Tunceli kırsalında önceki gün eli kanlı terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun ailesine taziye dileklerini iletti. Başkan Karataş, yurdun mukaddes her karış toprağının asırlardan bu yana şehit kanlarıyla sulandığını hatırlatarak, “Mukaddes topraklarımız genç bir fidanımızla daha buluştu, şehadet makamına bir kardeşimiz daha erişti. Burak Tortumlu evladımız bu millet için, bu vatan için canından geçti, nefesinden geçti. Bilinsin ki bu aziz millet Burak kardeşimiz gibi tüm şehitlerini unutmayacak, her zaman minnet ve şükranla yad edecek. Ailesine sabırlar, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

Eze eze köklerini kazıyacağız!

PKK terörüyle bu ülkede son 30 yıldır mücadele edildiğini ve eli kanlı örgütün artık son demlerini yaşadığını kaydeden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Geçmişte bu terör belasıyla nasıl mücadele edildiğini hepimiz biliyoruz. Örgüte yol verenleri, büyütüp besleyenleri, göz yumanları ve semirtenleri de biliyoruz. Ama o dönemler artık çok geride kaldı. Şimdi devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin demir yumruğu var. Her türlü terörü ve teröristleri eze eze kökünü kazımaya devam edeceğiz. En son terörist kalıncaya kadar da bu mücadelemize devam edeceğiz. Bu ülkenin ve bu milletin birliğine, dirliğine, berberliğine, milli bekası ve bütünlüğüne göz diken ya da bu yönde niyetler taşıyan, adım atan kim varsa, bilsinler ki yaptıkları yanlarına kalmaz, kalmayacak. Hepsinden ayrı ayrı hesap sorduk, sormaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Erzurum Şehitler Yurdu

Erzurumlu Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun kendisi gibi şehadet şerbeti içen şehitlerle birlikte bu ülkenin ve milletin şeref levhası olacağını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Erzurum, bu milletin istiklali için tarihin her döneminde her türlü fedakarlığı fazlasıyla yapmış bir şehirdir. Dolayısıyla Erzurum aynı zamanda şehitler yurdu ve şehitler otağıdır. Burak Tortumlu kardeşimiz de, şüheda yurdumuzun şeref levhası olarak hiçbir zaman unutulmayacak, yüreklerimizde yaşayacaktır. Kardeşimizin ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.