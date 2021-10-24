Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor

İHA

Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bilek güreşinde 75 kiloda 9 dünya, 8 Avrupa, 2 Asya şampiyonluğunu elinde bulunduran Erzurumlu ortopedik engelli milli sporcu Gökhan Seven, kariyerine 10. dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyor.
Milli sporcu Gökhan Seven, 24 Kasım 3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.
İstanbul Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Kulübü adına şampiyonalara katılan dünya şampiyonu Gökhan Seven, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bilek güreşinde milli sporcuyum, 20 yıla yakındır bilek güreşi sporu ile uğraşıyorum. 20 yıla 9 dünya, 8 Avrupa ve 2 Asya Şampiyonluğunu sığdırdım. Kasım ayı içerisinde Romanya’nın Başkenti Bükreş’te 42. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hem kendim hem de öğrencilerimle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlar yorucu olsa da sporu sevdiğim için katlanmak zorundayım. Hem kendim hem de öğrencilerim Romanya’dan altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Gökhan Seven, bir taraftan kendi antrenmanlarına sıkı şekilde hazırlanırken, diğer taraftan da sporcularının antrenmanlarını takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü Bilal Erdoğan’dan şehit Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda ...
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi
YEREL HABERLER Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı ...
Polisten huzur uygulaması
YEREL HABERLER Polisten huzur uygulaması
Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden ...
DAP Personeline afet farkındalığı eğitimi verildi
YEREL HABERLER DAP Personeline afet farkındalığı eğitimi verildi
ETÜ’nün gururu oldular
YEREL HABERLER ETÜ’nün gururu oldular
ICOLDE 2021 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
YEREL HABERLER ICOLDE 2021 Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde ...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit jandarma uzman çavuşu binler uğurladı İçişleri Bakanı Soylu, şehidin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Şehit jandarma uzman çavuşu binler uğurladı İçişleri ...
Eti; “2023 hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Eti; “2023 hedeflerimize sağlam adımlarla ...
Aydemir: ‘Bir ölür, bin doğarız’ Aydemir: ‘Şehit Tortumlu milletimizin yüreğinde yaşıyor’ Milletvekili Aydemir bebek katillerini lanetledi Aydemir’den muhalefete Kahramankazan hatırlatması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Bir ölür, bin doğarız’ Aydemir: ‘Şehit ...
Erzurum şehidini uğurluyor Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun cenazesi helallik alınması için baba ocağına getirildi
YEREL HABERLER Erzurum şehidini uğurluyor Şehit Jandarma Uzman Çavuş ...
'2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin'
YEREL HABERLER '2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek ...
Kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa yurtdışı yasağı verildi, dava 9 Aralık’a ertelendi
YEREL HABERLER Kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan ...
Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Erzurum Kent Konseyi’nden Emniyet Müdürü Tuncer’e ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi’nden Emniyet Müdürü Tuncer’e ...
TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula kütüphane kurdu
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi ile Köyokulum Derneği 17 okula ...
PKK’nın katlettiği 33 kişinin acısı 28 yıldır dinmiyor
YEREL HABERLER PKK’nın katlettiği 33 kişinin acısı 28 yıldır ...
Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konularında paneller düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde proje, bilimsel araştırma ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.