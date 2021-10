Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Bilek güreşinde 75 kiloda 9 dünya, 8 Avrupa, 2 Asya şampiyonluğunu elinde bulunduran Erzurumlu ortopedik engelli milli sporcu Gökhan Seven, kariyerine 10. dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu Gökhan Seven, 24 Kasım 3 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.

İstanbul Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Kulübü adına şampiyonalara katılan dünya şampiyonu Gökhan Seven, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bilek güreşinde milli sporcuyum, 20 yıla yakındır bilek güreşi sporu ile uğraşıyorum. 20 yıla 9 dünya, 8 Avrupa ve 2 Asya Şampiyonluğunu sığdırdım. Kasım ayı içerisinde Romanya’nın Başkenti Bükreş’te 42. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na hem kendim hem de öğrencilerimle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlar yorucu olsa da sporu sevdiğim için katlanmak zorundayım. Hem kendim hem de öğrencilerim Romanya’dan altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Gökhan Seven, bir taraftan kendi antrenmanlarına sıkı şekilde hazırlanırken, diğer taraftan da sporcularının antrenmanlarını takip ediyor.

