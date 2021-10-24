Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı çıktı

Erzurumlu üsteğmen Kara Fatma dergisinin özel sayısı çıktı.

Üsteğmen rütbesini ve Kara Fatma lakabını Mustafa Kemal'den alan, İstiklal Harbi'nde birliklere komuta eden Erzurum, Aşkale, Ergemansur köyünden Mısırlıoğlularından Deli Ahmet Paşanın torunu olan Fatma Seher Erden’i, anlatmak, Erzurumlu olduğunu vurgulamak için Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Proje Destek Merkezi tarafından desteklenen “Hikâyesi Kaybolan Kadınlar Milli Mücadele Kahramanları” konulu konferansların bitiminde Kara Fatma rölyefi ve kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı araştırmacı yazar Zekiye Çomaklı, “Projemizin ana konusu olan Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma’yı anlatan konferansları tamamladık, bu sunumların yanı sıra iki metrelik Rölyefini yaptık hem de doğduğu köye Kara Fatma adını verdiğimiz bir kütüphane kazandırdık. Millet olarak tüm askerlerimize Mehmetçik adını verdiğimiz gibi Milli Mücadelede kahramanlık gösteren kadınlara da Kara Fatma lakabı verilmektedir. Biz, Erzurum Sevdası Dergimiz ile Erzurumlu Kara Fatma’nın hakkında ki bilgi kirliliğini düzeltmek, gerçek bilgileri ortaya çıkararak diğer Kara Fatmalardan ayıran özelliklerini ayıklayıp Erzurumlu oluşunu vurgulayarak Kara Fatma’yı güncelleyen bilgilerden oluşan belge, kaynak kitap konumunda bir dergi çıkardık. Dergi de Kara fatmanın öz akrabalarının beyanlarından, katıldığı savaşlara, dünya literatürüne girmiş Kara Fatma cesaretinde ki kadınlardan, Türkiye de ki özel milli kahraman kadınlara, Kara Fatma Çorbasından , Erzurum’un adı tarihe yazılmış ama Erzurumluların bilmedikleri kadınlarına kadar pek çok bilgi yer alıyor. Bizzat şahsım 4 yıla yakın bir süre Kara Fatma ile ilgili tüm bilgileri toparladım, çelişkileri ayıkladım ve ortaya gerçekten özel bir eser çıktı. Bu konuyu Genel Kurmay Başkanlığına da götürüp Kara fatmanın hayatını anlatan bilgilerin güncelleşmesine de çalışacağız. Hilali Ahmer de göğsünde patlayan el yapımı İngiliz bombasının şarapnel parçasını ameliyatla çıkaramayan ve “Fatma Ana ne yazık ki şarapnel parçasını çıkaramadık” diyen doktora “demek ki düşmanı ölene kadar içimde saklayacağım” diyerek ağlayan, Milis Müfreze Komutanı Kara Fatma’yı Milli Mücadelenin kadın asker kahramanı olarak tüm bir dünyaya Erzurumlu kimliği ile bir cumhuriyet kadını olarak tanıtmalıyız. İşte o zaman bizden sonra ki neslimizin muhtaç oldukları kudretin damarlarında akan asil kandan dolayı olduğunu şuur altlarına işleyebiliriz. Dergi ücretsiz olarak dağıtılmaktadır” şeklinde konuştu.

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