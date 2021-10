Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz dolduruyor

Atatürk Üniversitesi Yayınevi son dönemde yayımladığı birbirinden değerli kitaplarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek bilimsel, gerek eğitim, gerekse kültürel alanlarda çok sayıda çeşitli eserleri okuyucusuyla buluşturan Yayınevi, son olarak 11 ekitap, 17 de basılı kitap yayımladı.

Akademisyenlerin ve kitapseverlerin beğenisini toplayan söz konusu yayınlar arasında özellikle birkaç ay içinde basımları gerçekleştirilen “Kur’an Aydınlığında Duyular ve Algı”, “Osmanlı Hapishane Mimarisi”, “Tenis” ve “Erzurum Türküleri” adlı kitaplar büyük ilgiyle karşılandı. Ekitap olarak da birbirinden değerli yayınları okuyucusuyla buluşturan Yayınevi, bu eserleri kendi internet sitesinden ücretsiz olarak kullanıma açmış bulunuyor.

Bir ilk: İngilizce eğitim seti

Bu arada Atatürk Üniversitesi Yayınevi bir ilke de imza atarak Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve 9 kitaptan oluşan 3 cilt halindeki İngilizce eğitim setini eğitim müfredatına kazandırdı. Hem daha önce yurt dışından getirilip öğrencilere sunulan İngilizce eğitim kitaplarına alternatif olması hem de nitelikli ve uygun ücrette olması açısından dikkat çeken İngilizce eğitim seti, ileriki dönemlerde Türkiye genelindeki üniversitelerde de kaynak ders kitabı olarak kullanılmaya başlanacak. Editörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Takkaç’ın yaptığı SensEnglish adındaki setin geçen hafta itibariyle kitapçılarda ve internet ortamında da satışa sunuldu.

Rektör Çomaklı: “Yayınlarımız her alanı kapsıyor”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yayınevinin 1959 yılında kurulduğunu ve şimdiye değin 1300 civarında kitap yayımladığını söyledi. Yayınevinin özellikle son dönemde dikkat çeken atılımlarda bulunduğunu belirten Rektör Çomaklı: “Fen bilimlerinden sosyal bilimlere, sağlıktan spora, kültürden sanata, her alanda kıymetli eserler yayımlayan yayınevimiz, “Uluslararası yayınevi” olması hasebiyle de sadece Erzurum’da ve bölgemizde değil, ülke genelinde de ilgiyle takip edilen etkin bir birim konumunda” dedi.

Erzurum Kültürüne ve Şehir Belleğine Doğrudan Hizmet

Atatürk Üniversitesi Yayınevine olan desteklerinin artarak devam edeceğini de ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yayınevinin bilimsel ve eğitim alanlarının yanında Erzurum’un ve bölgenin tarihi ve kültürel potansiyelini de ele alan seçkin yayınlara da imza attığını ifade ederek şehir kültürünü ve belleğini besleyecek olan bu türden yayınların her zaman öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Yayınevinin çalışmaları ve yayınlarına ulaşmak isteyenler, https://yayinevi.atauni.edu.tr/ adresini ve sosyal medya hesapları ziyaret ederek eserlere ulaşabiliyor.

