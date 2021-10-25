Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek

İHA

Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Türk Anneler Derneği tarafından 45 kişinin katılımıyla Diyarbakır anneleri ziyaret edildi.
3 Eylül 2019'da evlatlarına kavuşmayı bekleyen annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 783'üncü gününe girdi. Diyarbakır annelerini ziyaret eden Erzurumlu kadınlar duygusal anlar yaşadı.
Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin burada yaptığı basın açıklamasında, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmamak için böyle bir gezi düzenlediklerini ifade etti.
Pasin şunları söyledi: "Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz çığlık veren annelere verdiği destekten aldığımız güçle bizde annelerimizin yanındayız. Annelerin yanında PKK'nın karşıdındayız.Terörü bitirecek olan annelerimizin yiğit yürekleridir. Teröriste lanet, annelere destek. Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz. Bu ülke bu vatan için şehit olan yiğit mehmetçiklerimizi saygıyla anıyor, ruhları şad olsun diyoruz Bize bu imkanı tanıyan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen beyefendiye saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyoruz."
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve nöbete yeni katılan Necibe Çiftçi ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'a geldiğini açıkladı.
Anne Çiftçi, “Ben burada HDP il binası önünden kalkmayacağım. Bir oğlumu şehit ettiler, bari diğer oğlumu bana versinler. Ben evladımı istiyorum, mal mülk istemiyorum. Benim ciğerimi versinler, benim evladımı bana versinler. Zaten bir kere ciğerimi yakmışlar, diğer evladımı bana versinler. İnşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşurum.” dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren acılı anneler, Erzurumlu hanımlara teşekkür ettiler.
Ziyaret sonunda din görevlisi Nefise Kıyıcı, anneler için dua okudu.
Ziyarete, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Nimet Aydemir ve dernek üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi köyü ahalisinin Ermeni çetecilerle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki tarihlere dayandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi ...
TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
YEREL HABERLER TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde yaşıyor’ Aydemir: ‘Kardeşliğimiz imanımızın gereğidir Aydemir: ‘Erzurum kardeşlik coğrafyasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde ...
Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz ...
Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
YEREL HABERLER Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı çıktı
YEREL HABERLER Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı ...
Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü Bilal Erdoğan’dan şehit Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda ...
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi
YEREL HABERLER Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı ...
Polisten huzur uygulaması
YEREL HABERLER Polisten huzur uygulaması
Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.