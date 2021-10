PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı

Oktay POLAT/ ÇAT (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütünün 28 yıl önce katlettiği 5'i çocuk 33 kişi, törenle anıldı.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesinde genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, 5'i çocuk 33 kişiyi öldürdü. PKK'nın saldırısında ölen 33 kişi, katliamın 28'inci yılında törenle anıldı.

Yavi Mahallesi şehitliğindeki törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve bölge halkı katıldı. Yavi Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

'ÜLKEYİ PARÇALAMAK İSTEYENLERLE SORUNUMUZ VAR'

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasında, 1993'te PKK terör örgütünün hain ve kalleş bir örgüt olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "33 suçu, günahı olmayan vatandaşımızı kahvehanede televizyon izlerken katlettiler. O katliamı yapan terörist unsurların tamamı da daha sonra devlet tarafından imha edildi. 1993 yılları ben o zaman bir yıllık meslek mensubuydum. Çok daha böyle, yoğun şiddetle geçen yıllardı. Müthiş bir emperyalist destek arkalarında, hemen hemen her yerde eylem yapma derdindelerdi. Devletimiz, o günden bugüne kadar bu yüce millet etle tırnak olma özelliğini, elhamdulillah manevi değerlerimizden, inancımızdan dolayı hiç kaybetmedi. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Alevi kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, hepsi kardeşlerimiz. Ben bu ilin valisi olarak bütün Kürt ve Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz. Peki sorunumuz kiminle ? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyen bütün terör örgütleriyle sorunumuz var. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Bütün kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Her yere hizmet götürmeye gayret edeceğiz, ediyoruz da" diye konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Memiş, Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu hatırlatarak, "Burak kardeşimizi şehit verdik. Pırlanta gibi çocuğumuzu Tunceli'de çatışmada şehit verdik. Babası Süleyman amca nasıl kanaatkar bir baba, Allah sabrını artırsın. Annesi aynı şekilde, gözlerinden nasıl yaş döküyor ama 'vatan sağ olsun' diyor. Bu millet çok büyük bir millet. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bütün şehit yakınlarına sabırlar diliyorum, onların emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Güvenliğimizi sağlayan kahraman jandarmamız ve polisimizle gurur duyuyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Kahraman ordumuzla onur duyuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin" dedi.

Vali Memiş ve beraberindekiler, törenin sonunda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene katılanlar, 28 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Çat Oktay POLAT

