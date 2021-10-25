Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi Şehitleri dualar ve rahmet niyazıyla anıldı Başkan Sunar Yavi katliamının arka planını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi Şehitleri dualar ve rahmet niyazıyla anıldı Başkan Sunar Yavi katliamının arka planını anlattı

İHA

Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi Şehitleri dualar ve rahmet niyazıyla anıldı Başkan Sunar Yavi katliamının arka planını anlattı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5'i çocuk 33 şehit, düzenlenen törenle anıldı.
Yavi’de düzenlenen törende konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yavi şehitlerinin aziz hatıralarını her zaman diri tutacaklarını belirterek, mezalimin faillerini ve onların ardındaki zihniyeti, ebediyen telin edeceklerini belirtti.
Başkan Sunar “Yavi bu coğrafyanın kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Osman Turan, Büyük Selçuklu tarihinde; Anadolu’ya ilk yerleşen Türklerin, Arslan Yavgı ve yanındakilerin olduğunu söyler. Daha sonra da Yavgı’nın etimolojik olarak Yavi’ye evrildiğini, Anadolu’da, 56 tane Yavi köyünün bulunduğunu söyler. Bunları sıralamaya da Erzurum Yavi köyüyle başlar, Sivas’la devam eder. Yavi hakikaten misyon olarak, tarihten gelen, kendisine yüklenen vazifesini noksansız ifa etmiştir. Bu vazifesinin en önemli kısımlarından bir tanesi, birinci dünya savaşında vuku bulmuştur. Birinci dünya savaşında Rus işgali esnasında, Ruslar bu köye gelerek burada bir karakol oluşturmuşlardır. Ekim devrimiyle beraber geriye gittiklerinde, karakola ermeni nöbetçileri bırakmışlardı. Yavi’de imamlık yapan Alvarlı Efe Hazretleri, dedelerimizi örgütleyerek karakolu basmış, orada bulunan silahları alıp Oyuklu’da kendisine katılanlarla beraber Erzurum’un kurtuluşuna kadar Erzurum’da mücadele etmiş ardından orduya katılarak kurtuluşa iştirak etmiştir. O dönem Erzurum’da imam olan babası Ermeniler tarafından şehit edilmişti. Alvarlı Efe Hazretleri o gün için de Erzurum’da ve dersaadette bilinen bir simaydı. Kendisine katılan Çatlılarla beraber yapmış bulunduğu mücadele, Erzurum’da Ermeni mezalimine karşı ciddi bir uyanışa ve direnişe vesile olmuştur” dedi.
Yavi’nin Müslüman Türklüğünün bilinciyle her daim bu coğrafyada ayakta kaldığını dile getirerek açıklamasına devam eden Başkan Sunar, Yavi’nin 1993’te maruz kaldığı PKK katliamının tarihi bir arka plana dayandığını ve yakın geçmişte de PKK terörünün artmasıyla beraber Yavi’nin Güneyden Kuzeye PKK geçişinin önünde ciddi bir engel oluşturduğunun altını çizdi.
Başkan Sunar sözlerine şöyle devam etti; “Esasında bugün Yavi katliamı diye andığımız bu katliamı YaviÇiçekli katliamı olarak anmamız gerekir. Zira Yavi katliamından yaklaşık 5 gün sonra pkk terör örgütü, Alvarlı Efe’nin torunlarının mukim olduğu Çiçekli köyünde Efe hazretlerinin torunlarının icra ettiği bir dini merasimi basmış, orda da Efenin torunlarını ve vatandaşlarımızı şehit etmiştir. Hakikat şudur ki bir hesaplaşmadır. PKK terör örgütü Ermenilerin uşaklığını yaparak önce Yavi’yi, ardından da Çiçekli’yi basarak, kendi kanaatince tarihin hesabını sormaya kalkışmıştır. Elhamdülillah devletimiz, bugün terör örgütünü dize getirmiştir. Şükürler olsun, bugün Karabağ’da Ermeniler dize getirilmiştir. Yavililer olarak biz devletimize minnettarız. Her daim devletimiz şehitlerimizin yanında oldu. Acı olaydan bu yana devletimiz desteğini hep yanımızda hissettirdi. Devletimize müteşekkiriz. Yavililer olarak dün olduğu gibi bugünde üzerimize düşen vazifeyi bihakkın ifa etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Hüznümüzü bizimle paylaşan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'a kar yağdı
YEREL HABERLER Erzurum'a kar yağdı
ERKON danışma kurulu toplandı
YEREL HABERLER ERKON danışma kurulu toplandı
PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında ...
Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi ...
Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
YEREL HABERLER Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi
YEREL HABERLER Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi
BB Erzurumspor taraftar token arzı başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor taraftar token arzı başladı
Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek
YEREL HABERLER Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek
Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi köyü ahalisinin Ermeni çetecilerle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki tarihlere dayandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi ...
TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
YEREL HABERLER TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde yaşıyor’ Aydemir: ‘Kardeşliğimiz imanımızın gereğidir Aydemir: ‘Erzurum kardeşlik coğrafyasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde ...
Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz ...
Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
YEREL HABERLER Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı çıktı
YEREL HABERLER Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı ...
Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü Bilal Erdoğan’dan şehit Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda ...
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı Naim Karataş, terörle mücadelenin direnç kaybetmeden süreceğini söyledi
YEREL HABERLER Naim Karataş: “Köklerini kazıyacağız” MHP İl Başkanı ...
Polisten huzur uygulaması
YEREL HABERLER Polisten huzur uygulaması
Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Yakutiye Medresesi ve Karanlık Kümbet’te devam eden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.