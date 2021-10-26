Kadın Derneklerinden Erzurum’un tanıtımına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Derneklerinden Erzurum’un tanıtımına destek

İHA

Kadın Derneklerinden Erzurum’un tanıtımına destek

Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesince, Erzurum’un tanıtımına yönelik kültür turu düzenlendi. Program kapsamında doğu ve güneydoğu bölgesinde bulunan belediye başkanlıkları ziyaret edilerek, Belediye Başkanları ve yöneticilerine Erzurum’un tanıtımına ilişkin materyaller ve Erzurum’a özgü ürünler takdim edildi.
Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları ve Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen programın ilk durağı Çat Belediyesi oldu.
Ziyarete, Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Nimet Aydemir ve kadın dernekleri üyeleri katıldı.
Çat Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sarıgül, sivil toplum kuruluşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Çat’ta yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulundu.
Daha sonra Bingöl Belediyesini ziyaret eden ekip, burada Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile bir süre sohbet ederek, şehirlerarası sinerjnin artması konusunda yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Bingöl için önemli projeleri olduğunu belirten Arıkan, Bingöl balının dünyada markalaştığını belirterek, bal üretimini artırarak istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Ziyaret sonunda kadın dernekler üyeleri Erzurum folklorik bebeklerini ve kente ilişkin basılı materyalleri Başkan Arıkan’a takdim ettiler.
Kadın Dernekleri daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten ve İnanç Kara Ölmeztoprak ile toplantı düzenledi.
Noğay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu.
Erzurumlu kadınlar Noğay’a ve beraberindekiler kentte kadın sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, folklorik bebeklerini ve tanıtım materyallerini takdim ettiler.
Erzurum Kültür ve Tarih Kenti
Son olarak Gaziantep Şahinbey Belediyesini ziyaret eden ekip, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Başkan Yardımcısı Cuma Güzel’in düzenlediği toplantıya katıldı.
Başkan Tahmazoğlu, üniversiteyi Erzurum’da okuduğunu belirterek, kentin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.
Erzurum’un tarih ve kültür şehri olduğunu belirten Tahmazoğlu, ‘’5 yıl Erzurum’da bulundum ve sürekli Erzurum’u ziyaret ediyorum. Erzurum kadim bir şehir tarih ve kültür kenti. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duydum’’ dedi.
Kadın Dernek Yönetici ve Temsilcileri Başkan Tahmazanoğlu ve Başkan Yardımcısı Güzel’e ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Erzurum’a ilişkin hediyeler takdim ettiler.
Toplantı sonrası Erzurumlu kadın dernek temsilcileri Şahinbey’de bulunan tarihi ve kültürel mekânları ziyaret etme fırsatı buldu.
Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, programla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ‘’Erzurum Kalkınma Vakfı ve Erzurum Türk Anneler Derneği olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini kapsayan bir geziye çıktık. Gezimizin amacı Erzurum’u bu bölgelerimizde nasıl tanıtırız, kadim şehrimizin tüm özelliklerini nasıl yansıtırız. Kültürel bir köprü nasıl kurarız noktasında belediye başkanları ve yöneticileri nezdinde görüşmeler yaparak, Erzurum’u anlattık ve bunu sizin Şehirlerinizde nasıl yaparız bize nasıl yardımcı olursunuz dedik tavsiyeler ve yapacaklarımızla ilgili bilgileri aldık bu konuda bize destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Beye, Genel Sekreter Yardımcımız Hasan Şahin Beye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki dernek başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum’ ’dedi.
Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ise tanıtım konusunda gerçekleştirilen programın çok verimli geçtiğini belirterek, Erzurum’un tanıtım sorununun aşılması noktasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.
Pasin, programın yapılmasına destek sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karanlıkdere Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Karanlıkdere Kanyonu'nun turizme kazandırılması ...
Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi Şehitleri dualar ve rahmet niyazıyla anıldı Başkan Sunar Yavi katliamının arka planını anlattı
YEREL HABERLER Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi ...
Erzurum'a kar yağdı
YEREL HABERLER Erzurum'a kar yağdı
ERKON danışma kurulu toplandı
YEREL HABERLER ERKON danışma kurulu toplandı
PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında ...
Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi ...
Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
YEREL HABERLER Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi
YEREL HABERLER Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum’da düzenlendi
BB Erzurumspor taraftar token arzı başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor taraftar token arzı başladı
Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek
YEREL HABERLER Erzurumlu Kadınlardan Diyarbakır Annelerine destek
Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu
Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi köyü ahalisinin Ermeni çetecilerle mücadelesinin Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki tarihlere dayandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tarihçi Nurullah Nehir’den ezber bozan açıklama Yavi ...
TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
YEREL HABERLER TDED Erzurum’dan Tematik Müze ve Müze Evler önerisi
Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde yaşıyor’ Aydemir: ‘Kardeşliğimiz imanımızın gereğidir Aydemir: ‘Erzurum kardeşlik coğrafyasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yavi Şehitleri yüreğimizde ...
Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Yayınevi yeni yayınlarıyla göz ...
Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
YEREL HABERLER Lise öğrencilerini üniversiteyle tanıştıran proje
Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı çıktı
YEREL HABERLER Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma Dergisi özel sayısı ...
Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde sayısız başarılar elde eden milli sporcu Gökhan Seven, 42. dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hedefi 10. kez dünya şampiyonu olmak Bilek güreşinde ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü Bilal Erdoğan’dan şehit Burak Tortumlu'nun ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.