Aydemir: ‘Şehitlerini unutan, bu milletin parçası değildir’ Aydemir: ‘Kim ki şehitlerimizi unutur, kanı kurusun’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza millet adına müteşekkiriz’ Aydemir: ‘Pkk, hınçak ve taşnak çetelerinin öbür adıdır Aydemir’den Ziya Gökalp’e vefa

Yavi ve Çiçekli katliamlarını gündeme taşıyan AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kim ki bunları unutur kanı kurusun. Kim ki bunları unutur vicdansızdır, kim ki bunlara bigane kalır imansızdır, şehitlerimizi asla unutmayacağız.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçi ile ilgili yaptığı izahın milletin yüreğinde ferahlama oluşturduğunu, bu nedenle kendisine millet adına teşekkür ettiğini söyledi.

Aydemir’den Muhalefetin Tutumuna Tepki

Bu konuda muhalefetin tutumunu kınadığını bildiren Aydemir, söz konusu büyükelçileri destekler tavır sergilenmemesi gerektiğini kaydetti.Aydemir, 10 büyükelçinin tehdidine muhalefet partilerinin cevaz verdiğini ifade ederek, "Zaten muhalefet ne zaman Türkiye'den yana yer aldı ki, ne zaman milli duruş sergiledi ki?" diye konuştu.

‘Muhalefet milletin arkasında durmalı’

Almanya'da milletvekili olan Türk kökenli Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir'e de tepki gösteren Milletvekili Aydemir, Dağdelen ve Özdemir'in "Almanya derhal Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dediğini söyledi. Aydemir, "Türk düşmanı Türk bunlar." değerlendirmesinde bulundu. Ülkeyi yönetmek gibi bir iddiası olan muhalefettin, milletin, ülkenin arkasında durması gerektiğini belirten Aydemir, ancak muhalefetin dış politikada ülkeden yana duruş sergilemediğini söyledi.

‘Muhalefetin tarzı milli değildir’

‘Muhalefeti kınıyorum.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Tarzı tavrı milli değildir tarzı tavrı Türkiye karşıtlarının yanında yer almayı ifade etmektedir. Yani 10 ülkenin büyükelçisi çıkacak, ülkemizi tehdit edecek, adalet sistemini tenkit edecek, ağzına gelen lafı söyleyecek, siz muhalefet olarak, siz muhalefet liderleri olarak onları destekler tavır sergileyeceksiniz. Bu, siyaset yapan birileri için utanılacak bir haldir. Hele birisi kalkmış, şunu söylüyor, ‘elçiye zeval olmaz’. diyor. Neyin zevali, rezaletin zevali mi olur? Kaldı ki biz hiçbir şeyi hukukun dışında yapmıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız ezbere bir şey yapıyor değil. Biz her şeyi mutlaka ama mutlaka sözleşmelerle, uluslararası hukuk kurallardan hareketle yapıyoruz.’ kaydını düştü.

Büyükelçiler Olayı Ve Muhalefetin Yaklaşımı

Büyükelçilerin bulundukları ülke yasalarına uymasının uluslararası bir metinle kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir şunları söyledi; ‘ Bakın çok net bir biçimde, önümüzde bir metin var. Büyükelçileri bağlayıcı bir metin. Bir sözleşme metni. 41inci maddesinde aynen şöyle bir ifade var: ‘Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan, bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar, kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle hükümlüdür. Anılan devletin içişlerine karışmamakta da bu şahıslar keza yükümlüdür.’ Kim bu şahıslar, büyükelçiler. Siz devletin kanununa, riayet etmekle yükümlü iken sözleşmenin kanunların gereği yapılması gerekenleri yapmakla sorumlu iken tam tersini yapıyorsunuz. 10 ülkenin büyükelçisi bir araya geliyor, bizim ülkemizi adeta tehdit ediyor. Böyle bir şey olur mu? Ve bu tehdide, muhalefet partileri ‘evet’ diyor, cevaz veriyor. Zaten muhalefet ne zaman Türkiye’den yana yer aldı ki? Ne saman milli duruş sergiledi ki? Bakın CHP’nin nin dışişleri mensubu bir milletvekili var. Her konuda, ama her konuda Türkiye karşıtı bir durum sergiliyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. Ve millet bunların hepsini bizden daha fazla dikkatle takip ediyor ve bunlara not veriyor. Bunları kayda geçiyor. Yeri geldiğinde hesaplarını görecek bunların. Bu bir rezalettir, dolayısıyla bu rezaleti burada not etmek lazım, kayda altına almak lazım. Bunları, yaptılar, oldu bitti, geçti gitti, diye üzerini kapatıp, örtmemek lazım. Biz de bu kabilden notları düşüyoruz. ‘

‘Türkiye düşmanları her yerde tek saf halinde’

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın Türk düşmanları, Türkiye düşmanları her yerde tek saf olmuş durumdalar. Biz hep şunu söyledik tek millet kavramına vurgu yaparken, hiçbir zaman ırk bağlamında bir şey düşünmedik. Ve geldiğimiz nokta bu tezimizi zaten doğruluyor. Bakın Almanya’da iki milletvekili var, bunların etnik kimliklerine baktığınızda Türk kimlikli. Etnik olarak Türk bunlar, ama, Türk düşmanlığı yapıyor bunlar. Yani o tek millet kavramının ötesine düşmüşler. O yüzden biz diyoruz ki, bu ülkede kim varsa, etnik kimliği ne olursa olsun, başımızın üstünde yer alır ve bunların tamamı Türk milletinin parçasıdır. İşte bunu teyid eden bir şey, iki milletvekili var Almanya’da, Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir. İkisi söz birliği etmişçesine şunu söylüyorlar, ‘Almanya derhal Türk büyükelçisini sınır dışı etsin’ diyorlar. Bakın, Türk bunlar sözüm ona. Ama Türk düşmanı Türk bunlar. Öyleyse, bunlara hepimiz dikkat kesilelim. ‘ dedi.

‘Bu ne rezalettir?”

Muhalefetin milli meselelerdeki duruşuna tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetten bizim beklentimizde şudur, ‘Allah aşkınıza bu milleti temsil etme gibi bir pozisyon almışsanız ve bu ülkeyi yönetmek gibi bir iddianız varsa bu milletin, bu ülkenin arkasında durun. Bu ne rezalettir, hiçbir dış politikada, hiçbir dış gelişmede ülkeden yana duruşları olmadı. Bir gün siz bunların Amerika niye Suriye’de dediğini duydunuz mu? Rusya niye Suriye’de dediğini duydunuz mu? Ama Türkiye niye Suriye’de dediğini hepimiz duyuyoruz. Böyle bir hal, aynı şey şu anda büyükelçiler mevzusunda da caridir, geçerlidir. ‘ diye konuştu.

‘Muhalefetin hali tam bir komedi hali’

Muhalefetin içinde bulunduğu hali bir komedi olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Çok komik duruma düştüler, hakikaten böyle, pespaye bir hal var muhalefette. Kılıçdaroğlu İzmir’de sözüm ona açılışlara katılmış, orada insanlar nümayiş yapıyorlar, neyin nümayişi, kentsel dönüşümün nümayişi. CHP bizi rezil etti diyorlar. Yürek yangınlarını orta yere koyuyorlar, Kılıçdaroğlu ne diyor, ‘biz bu işi hükümete devretmeye hazırız, biz yapamıyoruz.’ Açıkça, bunu söylemeye çalışıyor. Siz bir belediye olarak kentsel dönüşümün altında kalıyorsunuz, bunu bile beceremiyorsunuz, belediyenin yapması gerekenleri bile, hükümet yapsın diye orada pes ediyorsunuz, sonra da bu ülkeyi yöneteceğiz diye bir iddia koyuyorsunuz. Bu komedi. Samimi söylüyorum, bu fıkra türü bir şeydir. Muhalefetin hali bu. Yeni yeni fıkra üretmeye gerek yok, bunları takip etsek, gülmek için elimize yeterince malzeme oluyor. Bir başkası ne diyor televizyona çıkmış, efendim bürokratlar , hükümet, hükümet mensupları çok sayıda Mercedes araç kullanıyorlar, gerek var mı? Renaulta niye binmiyorsun, diyor. Sunucu kardeşimizde diyor ki, sizin bindiğiniz araç nedir? Diyor ki, benim araç da mercedestir. Böyle bir komedi olur mu? Ayıptır, yani bunu yapmayın. İnsanları bu kadar hafife almayın. Komik durumdasınız. Bu halinizle bu ülkeyi yönetemezsiniz. İnsanlar görmüyor mu? ‘ diye sordu

Alvar Muhtarı Tekman’ın Söyledikleri

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın az önce beni Erzurum’dan Pasinler İlçesi Alvar Mahallesinin muhtarı ile konuştum. Olcay Tekman diye genç bir kardeşim. Talepte bulunuyor bizden, Alvar Barajı ile ilgili, lütfen Milletvekilimiz olarak bu barajın yapılmasına daha gazla eğilelim. Onun yanında şunu söylüyor, ‘ne olursa olsun sayın cumhurbaşkanımızın arkasındaki safları sıklaştırmak durumundayız’, diyor. ‘Biz görüyoruz yaşananları, Allah bunlara fırsat vermesin’ diyor. ‘Bunların eline fırsat geçse, ülkemiz ne hale gelir?’ diye yüreğinden geçenleri dile getiriyor. Milletimizin yüreğine tercüman oluyor. Milletimiz böyle düşünüyor. Talepte bulunuyor, evet, istekleri var, eyvallah, ülkemizin, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik şartlara dönük birtakım tespitleri var, eyvallah, ama bunun yanında şu tespitte var: ‘AK Partinin dışında bir başka siyasi heyet olsa, bu ülke iflas eder.’ Bu tespiti de yapıyor benim kardeşlerim, arkadaşlarım. Benim milletim. ‘ dedi.

Yavi Şehitlerine Vefa

Basın toplantısında Yavi katliamını dile getiren Milletvekili Aydemir,’Bundan 28 yıl önce Erzurum’da, Erzurum’un eşi menendi az görülür bir ilçesinde Çat ilçesinde. Oranın yüzük kaşı beldesi Yavi’de, 33 insanımız katledildi. 5’i çocuk bunların. Kim katletti pkk imansızları katletti. Niye katletti, bunların kürtlük davası olmadığını söylüyorum ben her zaman, tam tersi kürt düşmanı olduklarını söylüyorum, şunun için katliam yaptılar, bunlar Yavi sembol bir yerdir, Yavi özellikle ermeni hınçak çetelerine karşı baş kaldırmış, 9 marta çok yiğit bir duruş sergilemiş, Alvarlı Muhammed Lütfi Efenin önderliğinde onları alt etmiş bir zeminin adıdır Yavi. İşte onun intikamını alabilmek için, yani hınçak, taşnak çetelerinin intikamı için 33 canı katlettiler. Bu demektir ki pkk hınçak, taşnak çetelerinin öbür adıdır. Yani bunlar ermeni çetesi. Çok açık. ‘ diye konuştu.

Aydemir Çiçekli Şehitlerini Andı

Ekim ayı kaydında ihanet çetelerinin yaptığı katliamları hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Tarihte bugünlerde yaşananlara bakalım, Paris büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledilmişti.25 ekim 1975’te. Saldırıyı ermeni soykırımı adalet komandoları adlı örgüt üstlendi. Yani Yavi’de pkk üstleniyor, Paris’te ermeni soykırımı adalet komandoları üstleniyor. O günkü adı o, bugünkü adı pkk. 1981’de Türkiye Roma büyükelçiliğinde görevli ikinci katip Gökberk Ergenekon asala militanlarının saldırısına uğradı. Tarihler çok önemli. Bunlar bu tarihlerle mesaj veriyorlar. Bir başkası 1975 yılı 22 Ekim’de Türkiye’nin Viyana büyükelçisi Hüseyin Daniş Tunalıgil, görev yaptığı Viyana’da aynı örgütün saldırısına uğruyor, şehid ediliyor. Aynı zaman dilimi bakın, ekim ayı. 20’si ile 25’i arasında. Sonrasında şu da yaşandı, ekim ayında Erzurum’da, Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin torunları da Pasinler Çiçekli’de katledildi. Yani mesaj veriyorlar. Biz pkk olarak Ermenilerin intikamının peşindeyiz diyorlar. Neyin peşinde, Ermeniler benim dedemi katletmişler, hem öldürmüşler, hem de kurtla yiyip kuşla şivan eden pozisyona gelmişler. 33 insan, Yavi’de 5 i çocuk, şimdi bunları katledenler orta yerde. Bunları katledenleri biz yok ettik, muhalefet geldiğimiz noktada bunların arkasında durur hale geldi. Bunları siyasi zeminde savunanlarla beraber yürür hale geldi. Yavi’deki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. 25 Ekim 1991’de Çukurca’da bu hınçak taşnak çeteleri yani pkk imansızları tarafından saldırı düzenlendi, 17 erimiz şehit edildi. Yine 25 Ekim Hakkari Serin karakolunda 9 şehidimiz var. 23 ekim 1993’te Hakkari Kavaklı karakolunda 8 şehidimiz var. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz. Kim ki bunları unutur kanı kurusun. Kim ki bunları unutur vicdansızdır, kim ki bunlara bigane kalır imansızdır, bu şehitleri asla unutmayacağız. Bu şehitler bizim yürek sızımız olarak hep kalacak. Onları hep rahmet ve minnetle hatırlayacağız. Onlar için yapılması gereken hatıralarını diri tutmak için yapılması gereken ne varsa yapacağız Allah’ın izniyle. Bu millet dualı bir millettir, bu millet kendisi için canlarını feda edenleri asla unutmaz. Unutan bu milletin parçası değildir. Onları her daim duayla minnetle yöneleceğiz. ‘ dedi.

Aydemir Gökalp’in Ordu’ya Dua’sını Paylaştı

Basın toplantısının son bölümünde Mütefekkir Ziya Gökalpo’ın Ordu’ya Dua şiirini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bizim bayrak isimlerimiz var, 25 ekimde rahmete uğurladığımız Ziya Gökalp. Diyarbakır doğumlu. Yüksek bir şahsiyet. İftihar ettiğimiz, yolumuzu çizen yolumuzu aydınlatan özel bir isim. Ne diyor: ‘Bu millet milletler camiası içerisinde ahlaklı bir millet olmasıyla öne çıkmıştır’, diyor Gökalp. ‘Türk milletini ahlakı tarif eder’, diyor. ‘Ahlaklı bir milleiz’t, diyor. Ve onun Askere Duası var; ‘Elimde tüfek, göğsümde iman/ Dileğim ikidir, din ile vatan/ Ocağım ordu büyüğüm sultan/Sultana imdad eyle yarabbi/Ömrünü müzdad eyle yarabbi / Minareler süngü, kubbeler miğfer/Camiler kışlamız, müminler asker/ Bu ilahi ordu dinini bekler/ Allahu ekber / Allahü ekber/

Hep bu hal üzere olacağız, hep ordumuzun arkasında ordu gibi duracağız, milletçe. Bu millet düşmanlarına, vatan düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz. ‘ vurgusunu paylaştı.

