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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir iş birliği de Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla

İHA

Bir iş birliği de Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla

Atatürk Üniversitesi ile Buz Hokeyi Federasyonu arasında sporcu test merkezinin ortaklaşa kullanımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Yakın zamanda Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile imzalanan protokolün ardından bir anlaşma da Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine üniversite adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, federasyon adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Halit Albayrak katıldı. Törende ayrıca; Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Kıyıcı ile Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.
Rektör Çomaklı: “Merkezimiz, Tüm Sporcuların ve Spor Kurumlarının Hizmetindedir”
Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinin kurulduğu günden itibaren yerli ve yabancı birçok kurumun ilgisini çektiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Ülkemizin en donanımlı test merkezleri arasında yerini alan birimimiz, federasyonlar ve kulüpler olmak üzere birçok bireysel ve kurumsal oluşumun ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Ülke sporunun gelişmesine ve ilerlemesine katkısı olan merkezimiz ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, ortak çalışmalar yapmak üzere mutabakata vardı. Bu kapsamda; federasyona bağlı sporcuların sporda yetenek taraması yapılması, atletik performansların ölçülmesi, fizyolojik ve nöropsikolojik testlerin uygulanması, spor sakatlıklarından korunma yöntemlerinin belirlenmesi ile bilimsel araştırmalarda iş birliği, danışmanlık, antrenör ve teknik ekip eğitimleri ve proje temelli ortak çalışmaları kapsayan geniş çaplı bir iş birliği protokolü imzaladık. Merkezimizin imkânlarının buz hokeyi sporcularıyla buluşmasına vesile olan Başkan Halit Albayrak ile yönetimine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
“Erzurum Kış Sporları Açısından Büyük Bir Potansiyeli Barındırıyor”
Erzurum'da sporun gelişmesi, büyümesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için böylesine bir birlikteliğin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Atatürk Üniversitesi ile imzalanan protokolün hem mevcut sporcuların gelişiminin takip edilmesine hem de gençlerin bu spora olan ilgilerinin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Buz sporlarında marka haline gelen şehirlerin Erzurum'dan farklarının olmadığını aksine Erzurum’un birçok açıdan oldukça avantajlı bir konumda olduğunu belirten Albayrak: “Doğal pistleri, modern tesisleri ve birçok branşta uzmanlaşmış kadrolarıyla kış sporunun önde gelen kentlerinden Erzurum’un potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmasını oldukça önemli buluyorum. Bu kapsamda ülkemizin önde gelen üniversitelerinden olan ve sportif başarılarıyla da adından daima söz ettiren Atatürk Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzalamaktan memnuniyet duyuyor, bu vesileyle katkılarından dolayı Rektör Çomaklı nezdinde tüm ilgili öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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