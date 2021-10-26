Gençlik merkezleriyle değerlendirme toplantısı

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın başkanlığında Gençlik Merkezleri ve Genç Ofislerin faaliyetleri ve yapmak istedikleri projeler masaya yatırıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisleri’nin yeni yılda yapacakları projeler ve faaliyetler masaya yatırıldı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ile gençlik liderlerinin de katıldığı değerlendirme toplantısında gençlik merkezleri ile genç ofislerin çalışmaları ele alınırken, yeni sezonda yapılmak istenen faaliyetler ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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