Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Büyukşehir Belediye Erzurumspor, yarın Nazilli Belediyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor Kulübü Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri nezaretinde ısınma ve düz koşunun ardından 52 dar alanda top kapma antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayan mavibeyazlılar yarın saat 15.30 Kazım Karabekir Stadyumunda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.

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