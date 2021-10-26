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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’de vizyon buluşması

İHA

MHP’de vizyon buluşması

Erzurum’da gerçekleştirilecek olan “2023 Lider Türkiye ve MHP Vizyonu” konulu geniş katılımlı toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelinecek.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurmayları Erzurum’a çıkarma yapacak. 30 Ekim Cumartesi günü Erzurum’da gerçekleştirilecek olan “2023 Lider Türkiye ve MHP Vizyonu” konulu geniş katılımlı toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelinecek.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, söz konusu etkinliğin şehirlerin nabzını tutma ve yeni yol haritaları oluşturma noktasında atılmış çok önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, “Milletine sırt dönenler bu buluşmaların anlam ve önemini bilmezler” dedi.
MHP’nin Genel Başkan Yardımcılarının tamamının katılacağı geniş katılımlı toplantının Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılacağını kaydeden İl Başkanı Naim Karataş, “Bütün partililerimizi ve teşkilat mensuplarımızı bu büyük toyda yanımızda görmek istiyoruz” çağrısı yaptı.
MHP Ülkenin Sigortasıdır
Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealinin yılmaz savunucusu olan MHP’nin, Türk siyaset tarihi boyunca bu istikametten hiçbir zaman şaşmadığını dile getiren MHP İl Başkanı Naim Karataş, “MHP’yi milletten uzak kalmakla itam eden zavallılar var. Bilmiyorlar ki, MHP bu milletin ta kendisidir” diyerek, “MHP bu ülkenin çimentosu, muhkem bir kilidi ve sigortasıdır. MHP, Türk siyasetinin parlak yüzü, huzur, istikrar, sükûn ve selametin yegâne nişanesidir. Bunu halen daha kavrayamamış olanların ise ya akıl sağlıkları yerinde değildir ya da niyetleri halis değildir” diye konuştu.
“Milletimizle el eleyiz”
“2023 Lider Türkiye ve MHP Vizyonu” buluşmalarının milletin beklentilerini görme, analiz etme ve ona göre de yol haritası oluşturma amacı taşıdığını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Biz milletimizle el eleyiz, iç içeyiz, omuz omuzayız. Bu manada muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle bir araya gelecek ve Erzurum’a dair tespitlerde bulunacağız. Tüm partililerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve muhtarlarımızı 30 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da Yenişehir AVM’deki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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