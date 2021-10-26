Erzurum’da denetim seferberliği Ürünlerin gramaj kontrolü yapıldı kusurlu esnafa para cezası uygulandı

Erzurum’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi yapan işletmeler ve marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar yönetimindeki denetleme ekipleri kentin muhtelif semtlerinde denetimler yaptı. Güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşmak için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelere bilgilendirme, bilinçlendirme ve kontrol görevlerini risk esaslı denetimlerle , 20 ilçe müdürlüğünde toplam 79 denetim personeli katıldı.

Üretim işletmelerinde gramaj ve hijyen kontrolü yapan ekipler marketlerde ise son tüketim tarihi, gramaj ve katile denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün itibari ile Erzurum ilimizde 5 bin 525 adet üretim, satış ve tolu tüketim işletmesi, 294 adet Yem Üretim ve Satış işletmesinde 15 bin 210 denetim gerçekleştirilmiştir. Gıda denetimlerini risk esasına göre, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, inceleme, amaçlı gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlere ilave olarak Bakanlığımızın talimatıyla, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve farkındalığı artırmak amacıyla 2528 Ekim 2021 tarihlerinde 81 ilde gerçekleştirilecek denetim seferberliği kapsamında ilimizdeki gıda işletmelerinde de yoğun bir şekilde denetimler yapılmaya başlanmıştır” dedi.

Denetimlerde her sektöre göre farklı denetim konuları olmakla birlikte Genel Hijyen Kuralları, Yapıların fiziki durumları, Personellerin hijyen kurallarına uyumu, Kayıtlılık ve kayıtların tutulup tutulmadığı, Depoların uygun olup olmadığı, Havalandırmaların uygunluğu, Lavabolar var mı, uygun mu, Ürünlerde son kullanma tarihleri, ürünlerin fiziki durumu, Fırınlarda hijyen durumu, ekmeklerin gramaj uygunluğu gibi bir çok konuya dikkat edildiğine dikkat çeken Akar açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bunun yanında özellikle gıda ürünlerinde taklit, tahşiş sahtecilik yapanlara karşı belirttiğim gibi en etkin ve tavizsiz bir şekilde denetimler yapılarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Bunlar tespit edildikten sonra dosyalar Bakanlığımıza iletilecek ve Taklit ve tağşiş işlemleriyle ilgili kamuoyuna bilgi paylaşımı Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Bu gün itibariyle ilimizde yapılan denetimlerde yapılan denetimlerde 79 idari yaptırım ve 822.582 TL İdari para cezası kesilmiştir. 342 Numune alınmış bunlardan 258’i olumlu, 18’i olumsuz çıkmış 66 adedininde süreci devam etmektedir.

Güvenilir gıdaya ulaşabilmek adına “En İyi Denetçi Tüketicinin Kendisidir “ düsturu ile tüketicilerinde bizlere destek olması büyük önem arz etmektedir.” Bu kapsamda gıda ile ilgili şikayetlerini kurumsal ve kişisel telefonlarımızın yanında Bakanlığımızca takip edilmekte olan 174 Alo Gıda hattı ilşe 05311740174 no’lu Whatsapp hatlarına yapmalarını istiyoruz.

Bundan sonrada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüketicilerimizin güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşması adına denetimlerimiz tarladan sofraya devam edecektir.”

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