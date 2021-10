Aydemir: ‘Biz büyük bir milletiz’ ‘Tekmanlı dadaşlarla iftihar ediyoruz’ ‘Cumhurbaşkanımızın açtığı çığır huzur çığrıdır’ ‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber’ ‘Biz milletimizin emrindeyiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletine uygun yiğitçe bir tavır koyunca başta ABD olmak üzere özür için sıraya girdiler. Özür faslı ecnebilerden çok CHP, HDP, İYİ Parti ve hempa güruhu üzdü. ‘ dedi.

Aydemir gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini değerlendirdi. ‘Hadsiz’ olarak nitelendirdiği 10 büyükelçinin özür dileme olayını yorumlayan Milletvekili Aydemir, büyükelçilere destek veren muhalefetin halini utanç verici olarak niteledi.

Aydemir Tekman’ı anlattı

Basın toplantısında Tekman ilçesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçedeki yerel yönetim başarısını gündeme getirdi, yatırımları aktardı, Tekman halkının memnuniyetini dile getirerek ‘Tekmanlı Dadaşlarla iftihar ediyoruz. ‘ vurgusunda bulundu. Milletvekili aydemir Hakkın rahmetine kavuşan, Erzurum eski Milletvekili Şinası Yavuz’a rahmet niyazında bulundu, ailesine başsağlığı diledi.

2022 yılı merkezi yönetim bütçesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandığını, muhalefetin ezberden başka somut hiçbir şey ortaya koyamadığını ileri sürdü.

İktidar partisi olarak muhalefetten görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Aydemir, sekizinci kez bütçe görüşmelerine katıldığını belirtti. Aydemir, "Muhalefet, katıldığım ilk bütçe görüşmelerinde ne söylemişse bugün de aynı şeyleri zikrediyor. 'Öldük, bittik, yok olduk' teranesi." diye konuştu.

Muhalefete eleştiri

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili tavır ortaya koyduğunda da "Mahvolduk, yok olduk, bittik.", "Bu ülkelerle ticaretimiz var. Ne olacak?" dediğini dile getiren Aydemir,: "Her türlü gurur, iffet, izzet onlar için bir şey ifade etmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletinin gereğini yerine getirince 'Biz herhalde mahvolacağız' gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Sonrasında başta ABD olmak üzere 10 büyükelçinin tamamı özür diledi. Biz böylesine büyük bir milletiz, liderimiz de bu büyük milletin kıvamına uygun bir liderlik ortaya koyuyor ama bunlar yapılanları bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü kendilerini tarif edilebilir halden uzak tutmuşlar. Bu yönde siyaset yapanlar, bizim yaptığımız bu üretken bütçeleri hazmedemiyorlar. 2022 yılı pandemiye rağmen çok özel bir zemin olacak, hayatın her sahasına yapacağımız yatırımlar olacak. Milletimiz bu halden memnun. Cumhurbaşkanımızla beraber açılan çığırın huzur üzerine olduğunu gördüler. Bizim gayretimiz de sürgit devam edecektir." dedi.

‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber, ezber, ezber’

‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber, ezber, ezber. Yani böyle bir somut yeni bir şey bugüne kadar hiç önümüze koymadılar.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Arzumuz isteğimiz şu, keşke muhalefet özgün şeyler söylese, faydalanacağımız şeyler söylese de, biz de onları alıp, yolumuzu daha da açabilsek. Yok hiçbir şey yok. Bakın katıldığım 8’inci bütçe görüşmesi bu. Birinci bütçede neyi söylemişlerse bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. ‘Öldük, bittik, yok olduk’ teranesi. Bakın iki gün önce ne diyorlardı, büyükelçilerle ilgili, 10 büyükelçiyle ilgili. Sayın cumhurbaşkanımız tavır koyduğunda, mahvolduk, yok olduk, bittik. Bu ülkelerle ticaretimiz var, ne olacak? ‘ diyorlardı, değil mi?. Her türlü onur, gurur, iffet, izzet onlar için hiç önem ifade etmiyordu. ‘Gelsinler, büyükelçiler bize ayar versinler, bu ülkeyi böyle paspas etsinler, hiç umurlarında değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletinin gereğini yerine getirip tepki verince, biz herhalde mahvolacağız, gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Sonra ne oldu, başta Amerika olmak üzere, tamamı özür dilediler, hizaya geldiler. Sigaya çekilmenin gereği onlar için özür dilemek oldu. Biz böylesine büyük bir milletiz, liderimiz de bu büyük milletin kıvamına uygun bir liderlik koyuyor. İşte bu liderlik bütçeyi yaparken de buna göre yapıyor. 2 trilyona doğru giden bir bütçemiz var bizim. Akılları hafsalaları almıyor bunların. Yapılanları bir türlü kavrayamıyorlar. Siyasi yol haritaları buna müsaade etmiyor. Çünkü kendilerini tarif edilebilir halden uzak tutmuşlar.’ dedi.

Aydemir’den rabbi yesir vurgusu’

Basın toplantısında muhalefetin çelişkili yaklaşımlarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bir muhalefet genel başkanı bir belediye başkanı için ne söylüyor, şu bakış açısına bakar mısınız? Diyor ki, benim ablam 75 yaşında. Onun yüzünde Rabbi yesir gördüm. Bizim halk arasında ‘rabbi yesir’ nurlu hal demektir. Allah’ın nurunun yansıması demektir. Bunlar dünyadan bihaberler. Ve bunu söyleyen şimdi, CHP’nin il başkanına, İstanbul il Başkanına güzellemeler yapıyor. O İstanbul il başkanı ki, teröristleri metheden, terörü teşvik eden, teröristlere dönük her fırsatta yüceltici ifadeler kullanan birisi. Bu milliyetçiyim diyen bir sima, onlara güzellemeler yapıyor. Ne adına, bireysel kin ve garezi adına. İşte böyle siyaset yapanlar, bizim yaptığımız üretken bütçeleri bir türlü hazmedemiyorlar. Akılları, hafsalaları almıyor. ‘ diye konuştu.

‘2022 bütçesi yatırım bütçesi’

2022 bütçesinin diğer 19 bütçede olduğu gibi yatırımları öngördüğüne dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘ Her alanda çok ciddi rakamlar ortaya koymuşuz. 2022 yılı da şu salgına rağmen çok özel bir zemin olacak inşallah. Hayatın her sahasına yansıtacağımız yeni yatırımlar olacak, insanlarımız nerede olurlarsa olsunlar, işçi, memur, köylü, kim olursa olsun, sanayici hepsi ama hepsi bu bütçeden faydalanacaklar bugüne kadar olduğu gibi. Şimdi bütçe görüşmelerinde muhalefetten konuşanların tamamı aynı şeyleri söylüyorlar, ‘yok olduk, bittik’ gibi. Tam aksine daha daha iyiye, daha daha güzele doğru yürüyoruz. Allahın izniyle bu bütçe de bu neviden bir gelişmeye ışık tutacak, ön açacak. Bundan herkes emin olsun. Bunun altını çiziyorum.‘ dedi.

Tekman’da Ak dönem

Basın toplantısında Erzurum’un Tekman ilçesindeki sosyoekonomik gelişmelere değinen, HDP’li Belediyelerle AK Parti belediyeleri arasındaki derin farkı anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bugün Tekman’dan Belediye Başkanımız Mustafa Ergin bey aradı. Çok nitelikli bir arkadaşımız. Yaklaşık 2.5 yıldır görev yapıyor. Erzurum’a aslında bir tünel yapıldıktan sonra Palandöken tüneli ile beraber en yakın ilçemiz olacak Tekman inşallah. Daha önce orada HDP’li bir belediye vardı. HDP'lilerin kuşatması vardı. Yerel hizmetlerden uzak bir hali vardı ilçenin. Şimdi ise 2.5 yıldan bu yana çok özel bir çalışma yürütülüyor Tekman’da. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber, buralarda zemine yayılan muhteşem hizmetler var. İnsanlarımızın da bu halden memnuniyetleri var. ‘ ifadelerine yer verdi.

Tekman Belediyesi ve Başkanına övgü

Milletvekili Aydemir yaz dönemi Tekman saha çalışmalarını paylaşarak, ‘Köy köy, mezra mezra gezdik. Tekman’da çok sayıda mahalleye gittik. Teşekkürlerle yöneliyor insanlarımız. Terörden arındırılmış bir hal. İnsanlarımız çok mutlu., çok huzurlu bir hale getirmişiz. Bu hal devam etsin diye bize hususen talepleri var. ‘Teröre amandır fırsat vermeyin’ diyorlar. Niye, çünkü hizmetin lezzetini görüyorlar. Yatırımın lezzetini görüyorlar. Her neye ihtiyaçları var ise onlar anında karşılanıyor. Öncesi nasıldı? Tehdit, şantaj, terörize zihinlerin kapattığı zeminler. Şimdi bunlar kapandı, huzur geldi. İnsanlarımızın yüzünde gülücükler var, Tekman’a gittiğinizde ana caddede gezin, yahut köylere mezralara gidin, bunu göreceksiniz. Milletimiz bu halden memnun. Milletimiz öldük, bittik teranelerine kulaklarını kapatmış. Olmadığını gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açılan çığırın, açılan yeni çağın huzur ve mutluluk üzerine, ekonomik gelişmeler üzerine olduğunu gördüler. Bundan dolayı da bir büyük memnuniyet var. Teşekkürlerini bize aktarıyorlar. Ben de buradan Tekmanlı kardeşlerime, hemşehrilerime şunu söylüyorum, ‘destekleri devam etsin, biz onların emrindeyiz.’ AK Parti kadroları olarak, Cumhur İttifakı olarak Tekman'ımızı daha mamur hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Oradaki Belediye Başkanımızla, yerel yöneticilerimizle omuz omuza bir gayret koyacağız, koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ha keza öyle. ‘ dedi.

Aydemir’den huzur ve istikrar mesajı

Milletvekili Aydemir, ‘Biz huzura kendini teksif etmiş, bütün enerjisini huzura yönlendirmiş bir siyasi kadroyuz. Yeter ki milletimiz mutlu olsun, yeter ki milletimiz, insanlarımız huzur üzere yaşasın. Bu yolda gayretimiz sürgit devam edecektir Allah’ın izniyle. Bu düşüncelerle bütçemizin hayır ve uğur getirmesini diliyorum. ‘ niyazında bulundu.

