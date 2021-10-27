Aydemir: ‘Biz büyük bir milletiz’ ‘Tekmanlı dadaşlarla iftihar ediyoruz’ ‘Cumhurbaşkanımızın açtığı çığır huzur çığrıdır’ ‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber’ ‘Biz milletimizin emrindeyiz’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Biz büyük bir milletiz’ ‘Tekmanlı dadaşlarla iftihar ediyoruz’ ‘Cumhurbaşkanımızın açtığı çığır huzur çığrıdır’ ‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber’ ‘Biz milletimizin emrindeyiz’

İHA

Aydemir: ‘Biz büyük bir milletiz’ ‘Tekmanlı dadaşlarla iftihar ediyoruz’ ‘Cumhurbaşkanımızın açtığı çığır huzur çığrıdır’ ‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber’ ‘Biz milletimizin emrindeyiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletine uygun yiğitçe bir tavır koyunca başta ABD olmak üzere özür için sıraya girdiler. Özür faslı ecnebilerden çok CHP, HDP, İYİ Parti ve hempa güruhu üzdü. ‘ dedi.
Aydemir gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini değerlendirdi. ‘Hadsiz’ olarak nitelendirdiği 10 büyükelçinin özür dileme olayını yorumlayan Milletvekili Aydemir, büyükelçilere destek veren muhalefetin halini utanç verici olarak niteledi.
Aydemir Tekman’ı anlattı
Basın toplantısında Tekman ilçesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçedeki yerel yönetim başarısını gündeme getirdi, yatırımları aktardı, Tekman halkının memnuniyetini dile getirerek ‘Tekmanlı Dadaşlarla iftihar ediyoruz. ‘ vurgusunda bulundu. Milletvekili aydemir Hakkın rahmetine kavuşan, Erzurum eski Milletvekili Şinası Yavuz’a rahmet niyazında bulundu, ailesine başsağlığı diledi.
2022 yılı merkezi yönetim bütçesi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandığını, muhalefetin ezberden başka somut hiçbir şey ortaya koyamadığını ileri sürdü.
İktidar partisi olarak muhalefetten görüşmelere katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Aydemir, sekizinci kez bütçe görüşmelerine katıldığını belirtti. Aydemir, "Muhalefet, katıldığım ilk bütçe görüşmelerinde ne söylemişse bugün de aynı şeyleri zikrediyor. 'Öldük, bittik, yok olduk' teranesi." diye konuştu.
Muhalefete eleştiri
Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili tavır ortaya koyduğunda da "Mahvolduk, yok olduk, bittik.", "Bu ülkelerle ticaretimiz var. Ne olacak?" dediğini dile getiren Aydemir,: "Her türlü gurur, iffet, izzet onlar için bir şey ifade etmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletinin gereğini yerine getirince 'Biz herhalde mahvolacağız' gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Sonrasında başta ABD olmak üzere 10 büyükelçinin tamamı özür diledi. Biz böylesine büyük bir milletiz, liderimiz de bu büyük milletin kıvamına uygun bir liderlik ortaya koyuyor ama bunlar yapılanları bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü kendilerini tarif edilebilir halden uzak tutmuşlar. Bu yönde siyaset yapanlar, bizim yaptığımız bu üretken bütçeleri hazmedemiyorlar. 2022 yılı pandemiye rağmen çok özel bir zemin olacak, hayatın her sahasına yapacağımız yatırımlar olacak. Milletimiz bu halden memnun. Cumhurbaşkanımızla beraber açılan çığırın huzur üzerine olduğunu gördüler. Bizim gayretimiz de sürgit devam edecektir." dedi.
‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber, ezber, ezber’
‘Muhalefetin söyledikleri hep ezber, ezber, ezber. Yani böyle bir somut yeni bir şey bugüne kadar hiç önümüze koymadılar.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Arzumuz isteğimiz şu, keşke muhalefet özgün şeyler söylese, faydalanacağımız şeyler söylese de, biz de onları alıp, yolumuzu daha da açabilsek. Yok hiçbir şey yok. Bakın katıldığım 8’inci bütçe görüşmesi bu. Birinci bütçede neyi söylemişlerse bugün de aynı şeyleri söylüyorlar. ‘Öldük, bittik, yok olduk’ teranesi. Bakın iki gün önce ne diyorlardı, büyükelçilerle ilgili, 10 büyükelçiyle ilgili. Sayın cumhurbaşkanımız tavır koyduğunda, mahvolduk, yok olduk, bittik. Bu ülkelerle ticaretimiz var, ne olacak? ‘ diyorlardı, değil mi?. Her türlü onur, gurur, iffet, izzet onlar için hiç önem ifade etmiyordu. ‘Gelsinler, büyükelçiler bize ayar versinler, bu ülkeyi böyle paspas etsinler, hiç umurlarında değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin asaletinin gereğini yerine getirip tepki verince, biz herhalde mahvolacağız, gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Sonra ne oldu, başta Amerika olmak üzere, tamamı özür dilediler, hizaya geldiler. Sigaya çekilmenin gereği onlar için özür dilemek oldu. Biz böylesine büyük bir milletiz, liderimiz de bu büyük milletin kıvamına uygun bir liderlik koyuyor. İşte bu liderlik bütçeyi yaparken de buna göre yapıyor. 2 trilyona doğru giden bir bütçemiz var bizim. Akılları hafsalaları almıyor bunların. Yapılanları bir türlü kavrayamıyorlar. Siyasi yol haritaları buna müsaade etmiyor. Çünkü kendilerini tarif edilebilir halden uzak tutmuşlar.’ dedi.
Aydemir’den rabbi yesir vurgusu’
Basın toplantısında muhalefetin çelişkili yaklaşımlarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bir muhalefet genel başkanı bir belediye başkanı için ne söylüyor, şu bakış açısına bakar mısınız? Diyor ki, benim ablam 75 yaşında. Onun yüzünde Rabbi yesir gördüm. Bizim halk arasında ‘rabbi yesir’ nurlu hal demektir. Allah’ın nurunun yansıması demektir. Bunlar dünyadan bihaberler. Ve bunu söyleyen şimdi, CHP’nin il başkanına, İstanbul il Başkanına güzellemeler yapıyor. O İstanbul il başkanı ki, teröristleri metheden, terörü teşvik eden, teröristlere dönük her fırsatta yüceltici ifadeler kullanan birisi. Bu milliyetçiyim diyen bir sima, onlara güzellemeler yapıyor. Ne adına, bireysel kin ve garezi adına. İşte böyle siyaset yapanlar, bizim yaptığımız üretken bütçeleri bir türlü hazmedemiyorlar. Akılları, hafsalaları almıyor. ‘ diye konuştu.
‘2022 bütçesi yatırım bütçesi’
2022 bütçesinin diğer 19 bütçede olduğu gibi yatırımları öngördüğüne dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘ Her alanda çok ciddi rakamlar ortaya koymuşuz. 2022 yılı da şu salgına rağmen çok özel bir zemin olacak inşallah. Hayatın her sahasına yansıtacağımız yeni yatırımlar olacak, insanlarımız nerede olurlarsa olsunlar, işçi, memur, köylü, kim olursa olsun, sanayici hepsi ama hepsi bu bütçeden faydalanacaklar bugüne kadar olduğu gibi. Şimdi bütçe görüşmelerinde muhalefetten konuşanların tamamı aynı şeyleri söylüyorlar, ‘yok olduk, bittik’ gibi. Tam aksine daha daha iyiye, daha daha güzele doğru yürüyoruz. Allahın izniyle bu bütçe de bu neviden bir gelişmeye ışık tutacak, ön açacak. Bundan herkes emin olsun. Bunun altını çiziyorum.‘ dedi.
Tekman’da Ak dönem
Basın toplantısında Erzurum’un Tekman ilçesindeki sosyoekonomik gelişmelere değinen, HDP’li Belediyelerle AK Parti belediyeleri arasındaki derin farkı anlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bugün Tekman’dan Belediye Başkanımız Mustafa Ergin bey aradı. Çok nitelikli bir arkadaşımız. Yaklaşık 2.5 yıldır görev yapıyor. Erzurum’a aslında bir tünel yapıldıktan sonra Palandöken tüneli ile beraber en yakın ilçemiz olacak Tekman inşallah. Daha önce orada HDP’li bir belediye vardı. HDP'lilerin kuşatması vardı. Yerel hizmetlerden uzak bir hali vardı ilçenin. Şimdi ise 2.5 yıldan bu yana çok özel bir çalışma yürütülüyor Tekman’da. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber, buralarda zemine yayılan muhteşem hizmetler var. İnsanlarımızın da bu halden memnuniyetleri var. ‘ ifadelerine yer verdi.
Tekman Belediyesi ve Başkanına övgü
Milletvekili Aydemir yaz dönemi Tekman saha çalışmalarını paylaşarak, ‘Köy köy, mezra mezra gezdik. Tekman’da çok sayıda mahalleye gittik. Teşekkürlerle yöneliyor insanlarımız. Terörden arındırılmış bir hal. İnsanlarımız çok mutlu., çok huzurlu bir hale getirmişiz. Bu hal devam etsin diye bize hususen talepleri var. ‘Teröre amandır fırsat vermeyin’ diyorlar. Niye, çünkü hizmetin lezzetini görüyorlar. Yatırımın lezzetini görüyorlar. Her neye ihtiyaçları var ise onlar anında karşılanıyor. Öncesi nasıldı? Tehdit, şantaj, terörize zihinlerin kapattığı zeminler. Şimdi bunlar kapandı, huzur geldi. İnsanlarımızın yüzünde gülücükler var, Tekman’a gittiğinizde ana caddede gezin, yahut köylere mezralara gidin, bunu göreceksiniz. Milletimiz bu halden memnun. Milletimiz öldük, bittik teranelerine kulaklarını kapatmış. Olmadığını gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber açılan çığırın, açılan yeni çağın huzur ve mutluluk üzerine, ekonomik gelişmeler üzerine olduğunu gördüler. Bundan dolayı da bir büyük memnuniyet var. Teşekkürlerini bize aktarıyorlar. Ben de buradan Tekmanlı kardeşlerime, hemşehrilerime şunu söylüyorum, ‘destekleri devam etsin, biz onların emrindeyiz.’ AK Parti kadroları olarak, Cumhur İttifakı olarak Tekman'ımızı daha mamur hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Oradaki Belediye Başkanımızla, yerel yöneticilerimizle omuz omuza bir gayret koyacağız, koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ha keza öyle. ‘ dedi.
Aydemir’den huzur ve istikrar mesajı
Milletvekili Aydemir, ‘Biz huzura kendini teksif etmiş, bütün enerjisini huzura yönlendirmiş bir siyasi kadroyuz. Yeter ki milletimiz mutlu olsun, yeter ki milletimiz, insanlarımız huzur üzere yaşasın. Bu yolda gayretimiz sürgit devam edecektir Allah’ın izniyle. Bu düşüncelerle bütçemizin hayır ve uğur getirmesini diliyorum. ‘ niyazında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken'e suni kar yağdırılıyor
YEREL HABERLER Palandöken'e suni kar yağdırılıyor
Erzurum’da denetim seferberliği Ürünlerin gramaj kontrolü yapıldı kusurlu esnafa para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Erzurum’da denetim seferberliği Ürünlerin gramaj ...
MHP’de vizyon buluşması
YEREL HABERLER MHP’de vizyon buluşması
Kendisini askeri personel olarak tanıtan ve üç ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini askeri personel olarak tanıtan ve üç ayrı ...
Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı
Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli şahıs kıskıvrak ...
Gençlik merkezleriyle değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gençlik merkezleriyle değerlendirme toplantısı
Aziziye Belediyesi’nin kapıları mühendis adayları için açıldı Aziziye Belediyesi’nden mesleki eğitime tam destek Aziziye Belediyesi ile Mühendislik Fakültesi arasında UME protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nin kapıları mühendis adayları ...
Bir iş birliği de Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla
YEREL HABERLER Bir iş birliği de Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla
Aydemir: ‘Şehitlerini unutan, bu milletin parçası değildir’ Aydemir: ‘Kim ki şehitlerimizi unutur, kanı kurusun’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza millet adına müteşekkiriz’ Aydemir: ‘Pkk, hınçak ve taşnak çetelerinin öbür adıdır Aydemir’den Ziya Gökalp’e vefa
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Şehitlerini unutan, bu milletin parçası ...
Erzurum’da üşüten 29 Ekim provası
YEREL HABERLER Erzurum’da üşüten 29 Ekim provası
İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum’da kamp yapıyor
YEREL HABERLER İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum’da ...
Palandöken beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Palandöken beyaz gelinliğini giydi
‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti
YEREL HABERLER ‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti
Kadın Derneklerinden Erzurum’un tanıtımına destek
YEREL HABERLER Kadın Derneklerinden Erzurum’un tanıtımına destek
Karanlıkdere Kanyonu'nun turizme kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Karanlıkdere Kanyonu'nun turizme kazandırılması ...
Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi Şehitleri dualar ve rahmet niyazıyla anıldı Başkan Sunar Yavi katliamının arka planını anlattı
YEREL HABERLER Sunar Yavi’nin tarihi duruşuna dikkat çekti Yavi ...
Erzurum'a kar yağdı
YEREL HABERLER Erzurum'a kar yağdı
ERKON danışma kurulu toplandı
YEREL HABERLER ERKON danışma kurulu toplandı
PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER PKK tarafından katledilen 33 kişi mezarları başında ...
Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi ...
Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
YEREL HABERLER Erzurum lapa lapa yağan kara teslim
PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.